أهم مميزات تحديث ويندوز 10 الأخير (اكتوبر 2020)

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في الأيام القادمة سيصدر تحديث ويندوز 10 لشهر اكتوبر عام 2020 الذي يأتي تحت رقم 20H2 وهو التحديث الأساسي الثاني لعام 2020.

التحديث بدأ بالفعل في الوصول إلى بعض مستخدمي برنامج Windows Insider ويمكنك معرفة طريقة الحصول على تحديث ويندوز 10 لشهر اكتوبر من مقالنا .

بحسب مايكروسوفت فإن نظام ويندوز 10 يعمل حالياً على أكثر من مليار جهاز حول العالم ومن المتوقع زيادة عدد الأجهزة التي تستخدم ويندوز 10 خصوصاً بعد انتهاء دعم ويندوز 7 رسمياً من مايكروسوفت.

والآن لننتقل إلى أهم مميزات تحديث ويندوز 10 :

تحديث متصفح إيدج الجديد :

مع تحديث ويندوز 10 الأخير ستحصل على أحدث نسخة موجودة من متصفح مايكروسوفت إيدج وهو المتصفح المنافس بشكل رئيسي لمتصفح كروم .

تمكن متصفح إيدج الجديد المبني على نواة Chromium من التفوق على متصفح كروم والكثير من المتصفحات الأخرى والآن مع تحديث ويندوز 10 الأخير ستحصل على هذا المتصفح بشكل رسمي.

أيضاً ستحصل على بعض التحديثات للمتصفح إن كنت تمتلكه مسبقاً فهناك مميزات جديدة لزيادة الخصوصية وحظر المواقع التي تتبعك وميزة المجموعات أو Collections التي تمكنك من جمع مواقع الويب المختلفة والمعلومات المختلفة في مكان واحد.

تحديث قائمة إبدأ :

ستحصل أيضاً قائمة إبدأ على تحديث جديد وتغير في شكل القائمة، صحيح أن التغيير على القائمة صغير وليس كبيراً ولكنه مؤثر وستشعر به .

الصورة أوضح من ألف كلمة ولذا ستجد في الصورة أعلاه التغيير الذي طرأ على القائمة .

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إمكانيات MultiTasking افضل :

الآن سيتعامل الويندوز مع كل صفحة مفتوحة في المتصفح الخاص بك كأنها برنامج منفصل ونافذة منفصلة وهذا يعني انك عندما تضغط على ctrl +alt فإنك ستتمكن من الانتقال بين جميع الصفحات المفتوحة في متصفحك دون الحاجة إلى العودة إليها وفتحها بشكل يدوي .

تحسينات على شريط المهام :

سيتم تحديث شريط المهام الآن بطريقة تساعدك على الوصول السريع إلى جميع علاماتك والمواقع بطريقة سهلة وسريعة للغاية.

يمكنك الآن الانتقال إلى جميع الصفحات المفتوحة في المتصفح من خلال الوقوف على صفحة المتصفح فقط دون الحاجة إلى فتح برنامج المتصفح نفسه.

تحسينات على الـ Notifications :

ستحصل الآن على مجموعة من التحسينات على طريقة تلقيكك للإشعارات والتنبيهات الخاصة بالنظام Notification.

كما أصبح بإمكانك التحكم في مميزات Focus Assist بسهولة وبشكل يدوي كامل بضغطة زر .

استخدام شاشة لمس أفضل من السابق :

انتشرت الآن حواسيب ويندوز 10 التي تعمل باستخدام شاشات لمس وتمتلك شاشة لمس لذا فإنك مايكروسوفت قامت بتقديم تحسينات وتطويرات كبيرة على طريقة استخدام شاشة اللمس.

من أهم التحسينات أنك عندما تقوم بفصل الكيبورد – لوحة المفاتيح – عن الحاسوب والتحول إلى وضع الـ Tablet لن تحتاج إلى الضغط بشكل يدوي على زر التحويل إلى Tablet فالجهاز سيقوم تلقائياً بهذه المهمة .