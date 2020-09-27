سعر ومواصفات Samsung Galaxy S20 FE – مميزات وعيوب سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي

Samsung Galaxy S20 FE هاتف ممتاز ومن افضل هواتف العام على الإطلاق. بسعر 600 دولار -9500 جنيه مصري- لنسخة 4G و 700 دولار -11050 جنيه مصري- لنسخة 5G يصدر هاتف بنفس مواصفات هاتف Galaxy S20 مع بعض الفروقات البسيطة. بنفس المميزات بنفس كل شئ تقريبًا. بدعم الشحن اللاسلكي وبدعم مقاومة الماء والغبار وبنفس الأداء الجيد. هاتف S20 FE ممتاز جدًا بنظرة الى المواصفات

تقدم سامسونج Samsung Galaxy S20 FE كنسخة مصغرة من هاتف S20 الرائد ولكن من رأيي هو يعد صفقة افضل فإنه قد يصدر مصر بسعر 10 الف جنيه او 11 الف جنيه. في نفس الحدود لا يوحد هاتف يستطيع منافسة معالح بقوة Snapdragon 865 او تركيبة كاميرات جيدة. غير ان الهاتف يدعم الشحن اللاسكي وبه مقاومة للماء والغبار بمعيارية IP68 فالهاتف مثالي في هذا السعر