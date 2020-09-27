تكنولوجيا: BMW تعلن عن تطوير أول سيارة i4 كهربائية رياضية والتي يكشف عنها في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Markus Flasch الرئيس التنفيذي لشركة BMW عن أول سيارة i4 كهربائية في قطاع السيارات الرياضية في الشركة، على أن تنطلق السيارة العام المقبل.

عقدت BMW حدث إعلامي في أستراليا مؤخراً، والذي أصدرت من خلاله إعلان عن تطوير أول سيارة i4 كهربائية والتي يكشف عنها رسمياً العام المقبل، وتأتي في فئة السيارات الرياضية للشركة.

ولقد أشار تقرير CarAdvice إلى أن سيارة EV i4 ستأتي في فئة السيارات الرياضية القياسية، لذا لن تصل إلى آداء السيارات الرياضية المميزة مثل BMW M3 وM4.

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من جانب أخر أشار Markus Flasch الرئيس التنفيذي لشركة BMW إلى أن التقنية المقدمة في بطارية السيارات الكهربائية لا تأتي بقدرة كافية في الوقت الحالي لدعم السيارات الرياضية ذات الآداء العالي من الشركة، كما أن تطوير تقنية البطاريات لدعم مثل هذه السيارات لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي.

كما تسعى شركة BMW وفقاً لتصريحات Markus Flasch إلى تطوير سيارة M EV تتسع لحجم البطارية، وتتطابق مع معايير هذه الفئة من السيارات في نفس الوقت، كما تأتي بالتصميم الديناميكي المميز لهذه الفئة من السيارات.

يذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة لم يقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات السيارة القادمة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سيارة i4 الكهربائية من الفئة الرياضية ستأتي بترقية للإصدار القياسي الذي ينطلق رسمياً للأسواق في 2022.

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