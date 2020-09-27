تصميم صادم وغريب لهاتف غوغل الجديد “بيكسل 5”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 12:10 مساءً - منذ ساعتين

التسريبات عن هاتف غوغل الجديد بيكسل 5 لا تتوقف

التسريبات حول هاتف شركة غوغل الجديد بيكسل 5 لا تتوقف، حيث كشفت تسريبات جديدة تصميم وصفته المواقع مختصة بالتكنولوجيا بـ”الغريب” و “الصادم”.

ومن المتوقع أن تطرح جوجل الأمريكية هاتف “بيكسل 5” يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عقب طرحها هاتف “بيكسل 4 أيه” الشهر الماضي، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف “بيكسل 4 أيه” في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولكن صدمت تلك الصورة الأولية لنموذج هاتف “بيكسل 5” عدد من خبراء الهواتف الذكية، بحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، حيث وصف بأنه “تصميم غريب على غوغل وعلى عالم الهواتف الذكية بشكل عام”.

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وحسب التسريبات يحتوي النموذج الأولي لهاتف “بيكسل 5” على تصميم ثنائي اللون، يذكر بأول هواتف “بيكسل” الذي تم إطلاقه عام 2016.

أما الجزء السفلي من اللون تم تصميمه من الزجاج، أو مغطى بطبقة زجاجية، كما يبدو في الصورة المسربة.

وفي الجزء العلوي مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، كما يبدو أن زر الطاقة مطلي باللون الأبيض.

ولم يتم تأكيد تلك الصور المسربة من قبل “غوغل” بعد، ولكن في حالة تأكيدها سيكون هذا التصميم هو الأغرب لهواتف “بيكسل” على الإطلاق.