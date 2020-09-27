كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أمازون تطلق طائرات بدون طيار صغيرة ومزودة بكاميرات مراقبة داخل منزلك

كشفت أمازون النقاب عن طائرة بدون طيار بكاميرا طائرة يمكن استخدامها داخل المنزل لبث الفيديو إلى هواتف السكان في حالة اقتحامه.

أثار الجهاز مخاوف من منظمات الخصوصية والناشطين الذين حذروا من أنه قد يسمح بالمراقبة غير المرغوب فيها.

وقالت شركة Ring، وهي شركة أمازون التي تقف وراء إطلاق الجهاز، إنه تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية، حيث يستقر في قاعدة تمنع الكاميرا فعليًا من العمل ما لم يتم إطلاقها.

في مقطع فيديو توضيحي – لم يتم تسجيله بأحد الأجهزة الفعلية – تُظهر Ring أن الطائرة بدون طيار نفسها هي رادع كبير لدخيل. وأضافت الشركة: “ستبدأ الكاميرا في التسجيل فقط عندما يغادر الجهاز القاعدة ويبدأ في الطيران عبر أحد المسارات المحددة مسبقًا”.

ستكلف الطائرة، المعروفة رسميًا باسم Always Home Cam مبلغ 250 دولارًا (192 جنيهًا إسترلينيًا) عند طرحها للبيع – مبدئيًا فقط في الولايات المتحدة.

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لا يمكن التحكم في الطائرة يدويًا وبدلاً من ذلك سوف تطير فقط على طول مسار محدد مسبقًا على الرغم من أن أمازون قالت إن “تقنية تجنب العقبات تسمح لها بتجنب الأشياء غير المتوقعة أثناء تحركها على المسارات المحددة مسبقًا”.

نظرًا لكونها طائرة بدون طيار صغيرة وخفيفة الوزن، مع مراوح يلفها قفص، فقد تم تصميم الجهاز أيضًا لتجنب إصابة الحيوانات الأليفة أو إتلاف أي أثاث رقيق.

وفقًا لـ Amazon، “تنقل كاميرا الأمان الداخلية المستقلة مساراتك الشخصية المختارة بحيث يمكنك بسهولة تسجيل الوصول إلى منزلك للتحقق من ترك نافذة مفتوحة أو نسيان إطفاء الموقد”. كما يمكن أيضًا دمج الكاميرا مع نظام أمن المنزل في Ring وإجراء استطلاع إذا انطلق إنذار لمعرفة ما يحدث.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يمنع السارق من رمي الجهاز في الهواء.