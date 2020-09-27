تكنولوجيا: رصد ميزات Chromecast Google TV قبل موعد الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي ننتظر فيه وصول جهاز Chromecast Google TV إلى السوق في 30 سبتمبر، تم الكشف عن جميع ميزاته الرئيسية على Google Play Console.

ستعقد شركة جوجل مؤتمر جديد في 30 سبتمبر، حيث ستطلق الهواتف الذكية Pixel 5 و Pixel 4a 5G، وفي الوقت نفسه، سنلتقي بجهاز Chromecast Google TV الجديد.

وتُظهر الوثائق المسربة أن الجهاز يحمل الاسم الرمزي Sabrina، وسيأتي مع 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ومجموعة شرائح Amlogic S905D3 التي تم استخدامها مع أجهزة الـ TV Box والدونجل على مر العصور.

يدعم Chromecast Google TV البث عالي الدقة بالكامل (1920 × 1080 بكسل)، كما انه سيدعم إصدار Android 10، وهذا يعني أيضًا أنه لن يتخلف عن المنتجات الأخرى في السوق التي تعمل على بأنظمة Android 10 أو Android 9.

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سيأتي الدونجل بمنفذ USB-C، وسيدعم كل من Bluetooth و HDMI-CEC، كما سيتم تشغيل جهاز التحكم عن بعد بواسطة بطاريتين AAA.

وعلاوةً على ذلك، فإن Google TV له واجهة مع تطبيقات مثل Netflix و YouTube و Amazon Prime Video وما إلى ذلك. وبالتالي، ستتنافس مع أجهزة بث مثل Amazon Fire TV Stick.

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