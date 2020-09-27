تكنولوجيا: تطبيق Xbox الجديد يدعم بث الألعاب من جهاز الألعاب إلى هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي تحديث جديد لتطبيق Xbox على منصة iOS لدعم المستخدمين بميزة بث الألعاب من أجهزة Xbox إلى أجهزة الآيباد أو هواتف الأيفون.
كانت شركة مايكروسوفت قد بدأت مؤخراً في تجربة ميزة بث الألعاب عبر تطبيق Xbox من أجهزة الألعاب إلى الهواتف والأجهزة اللوحية التي تأتي بنظام تشغيل الأندوريد، كما تنطلق الميزة ذاتها قريباً لمستخدمي أجهزة iOS.
تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق أجهزة الألعاب الجديدة Xbox Series X وSeries S في 10 من شهر نوفمبر، وبالتزامن مع إطلاق أجهزة الألعاب الجديدة تجلب عملاق البرمجيات تحديث لتطبيق Xbox على الأجهزة المحمولة لدعم المستخدمين في ميزة تشغيل الألعاب.
ومن المقرر أن يدعم التحديث القادم من تطبيق Xbox على منصة iOS تشغيل جهاز Xbox عن طريق الإقتران بالجهاز عبر شبكات Wi-Fi، أو عن بعد عن طريق شبكات المحمول، ومن ثم سيتاح للمستخدم تصفح محتوى جهاز Xbox عبر هاتف الأيفون، وإستخدام شاشة الهاتف لعرض الألعاب التي يتم تشغيلها على جهاز الألعاب.
يذكر أن الميزة الجديدة المقدمة في تطبيق Xbox تحاكي ميزة بث ألعاب PS4 على هواتف الأندوريد وiOS التي قدمت من سوني العام الماضي.
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