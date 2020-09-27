الجيش الامريكي يواجه كورونا بـ”ساعة وخاتم”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 8 دقائق

دفع تفشي فيروس كورونا المستجد، الجيش الأمريكي لتطوير اختبارات قادرة على اكتشاف الفيروس بهدف حماية الجنود من الإصابة .

يعكف الجيش الأمريكي على اختبار ساعة ذكية ونظام خواتم قادر على اكتشاف فيروس كورونا وأمراض أخرى قبل يومين من ظهور الأعراض على مرتديها.

يُطلق على المشروع اسم التحليل السريع للتعرض للتهديد أو ”ريت“، وهو يستخدم أجهزة ”غارمين“ و“أورا“ التي تم برمجتها وتزويدها بالذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على ما يقرب من 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وغيره من الأمراض.

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وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يستطيع النظام إخطار المستخدم بالمرض ومدى احتمالية تطوره خلال الـ48 ساعة المقبلة، باستخدام مقياس من واحد إلى 100.

وأكد المسؤولون العسكريون أنه ”في غضون أسبوعين من بدء الاختبار، رصدنا أول حالة كورونا بنجاح“، وتم تطوير ”ريت“ من قِبل وحدة الابتكار الدفاعي (DIU)، بالتعاون مع وكالة الحد من التهديدات الدفاعية (DTRA) ومركز فيليبس للرعاية الصحية.

وتم الإعلان عن النظام لأول مرة في 2019 كمشروع مدته 18 شهرًا، وتم تحديثه منذ ذلك الحين بخوارزمية جديدة تم تدريبها مع قاعدة بيانات مرضى فيليبس الضخمة، وترصد الساعة والخاتم 165 من العلامات الحيوية، قبل أن ترسلها إلى سحابة البيانات المؤمّنة.

ووجد الباحثون الذين طوروا الساعة الذكية أن الذين يتعرضون للعدوى تظهر أجسامهم تغيرات طفيفة حتى قبل أن تظهر عليهم الأعراض، وتهدف الساعة إلى تسريع عملية رصد الأمراض قبل أن تصبح معدية، لحماية الآخرين وزيادة فرص العلاج المبكر للمريض.

وقال الدكتور جو فراسيكا، كبير المسؤولين الطبيين ورئيس فيليبس للبحوث في أمريكا الشمالية: ”نحن نواصل الحصول على بيانات جديدة من الحالات التي تم رصدها من كورونا، وسوف نكون قادرين على صقل خوارزمية الجهاز في المستقبل القريب، نأمل ألا يسمح لنا ذلك بحماية الناس من الإصابة بالمرض فحسب، بل أيضاً بالتدخل المبكر وعلاج المصابين“.