تكنولوجيا: HONOR تطلق جهاز HUNTER V700 للبيع في السوق الصيني في 2 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR عن خططها لإطلاق أول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب HUNTER V700 للبيع في السوق الصيني بدءاً من يوم 2 من أكتوبر المقبل.

كانت شركة HONOR قد أعلنت عن جهاز حاسب Hunter GameBook v700 منذ بضعة أسابيع، حيث قدمت الجهاز بمجموعة من أفضل المواصفات التي تتضمن الجيل العاشر من معالجات إنتل i7، وكرت شاشة RTX 2060 من إنفيديا من بين تكوينات أخرى مميزة.

ينطلق جهاز Hunter GameBook v700 للسوق الصيني في 2 من أكتوبر المقبل بسعر يبدأ من 1109 دولار للنموذج الرئيسي المميز بمعالج i5-10300H، وكرت شاشة GTX 1660 Ti، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما يأتي النموذج المميز بمعالج i7-10750H، وكرت شاشة RTX 2060، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1257 دولار، ويتوفر أعلى نموذج بسعر 1479 دولار ومعالج i7-10750H، مع كرت شاشة RTX 2060، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.

مواصفات جهاز Hunter GameBook v700

قدمت HONOR جهاز حاسب Hunter v700 المخصص للألعاب بتصميم معدني بسماكة 19.9مم، مع تصميم إحترافي لدعم المستخدمين بتجربة مميزة في الألعاب.

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ويضم الجهاز شاشة بحجم 16.1 إنش، بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، كما تدعم الشاشة تباين 1000: 1، وسطوع 300 nit.

كما يضم جهاز Hunter v700 لوحة مفاتيح مخصصة للألعاب، تضم عدد 29 من المفاتيح، بعمق نقر 1.8مم لدعم المستخدم بتجربة أفضل في الكتابة، كما يدعم زر التشغيل في لوحة المفاتيح ميزة إستشعار البصمة.

أيضاً تقدم Honor الجهاز بإضاءة RGB، والتي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، مع عدد 4 من الألوان في الإضاءة، كما يأتي شعار Hunter بإضاءة في الجهة الخلفية، ويتميز هكيل الجهاز بإضاءة بمؤثرات الألوان تصل إلى 16 مليون لون.

ويضم Hunter v700 مدخل 3.5مم لسماعات ستريو، ومنفذ USB C، ومدخل HDMI، واثنان من منافذ USB 3.2 من الجيل الأول فئة USB-A، ومنفذ USB2.0 فئة USB-A، مع منفذ RJ45 Gigabit Ethernet .

كما يدعم جهاز Hunter v700 الجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7-10750H أو i5-10300H، بعدد 6 من الأنوية و12 مسار، بتردد يصل إلى 5.0GHz، وكرت شاشة GeForce RTX 2060، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في أعلى نموذج.

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