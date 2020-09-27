شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر من تداخل شبكة الـ5G مع الأقمار الصناعية للطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون من الولايات المتحدة أنه يمكن أن تواجه الإشارات الصادرة من الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس التداخل، ما يؤدى إلى أخطاء التنبؤ، وذلك بسبب استخدام شبكات الهاتف المحمول 5G لترددات مماثلة، حيث وضعوا نموذجًا لتأثير ما يسمى بـ"تشوش 5G" على التنبؤ بأحداث الطقس الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدوا أن التداخل من شبكات الهواتف المحمولة عالية السرعة يمكن أن يغير توقعات هطول الأمطار بما يصل إلى 0.9 ملم ودرجة الحرارة بمقدار 2.34 درجة فهرنهايت.

وقال مؤلف الورقة نارايان ماندايام من جامعة روتجرز: "دراستنا الأولى من نوعها التى تحدد تأثير الجيل الخامس على خطأ التنبؤ بالطقس، وتشير إلى أن هناك تأثيرًا على دقة التنبؤات الجوية".

وضع البروفيسور ماندايام وزملاؤه نموذجًا لتأثير الشبكة، وهي ظاهرة تتعدى فيها الانبعاثات الصادرة عن جهاز الإرسال عن طريق الخطأ على نطاقات التردد المجاورة المستخدمة لأغراض أخرى.

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وأجروا محاكاة تأثيرات هذا التسرب على التنبؤ بالطقس، ووجد الباحثون أن الإشارات من نطاق تردد 5G لديها القدرة على الوصول إلى النطاقات المجاورة التي تستخدمها أجهزة الاستشعار على الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس لقياس كمية بخار الماء في الغلاف الجوي.

ويستخدم خبراء الأرصاد هذه البيانات لعمل تنبؤات بالطقس، وبالتالي فإن التسرب لديه القدرة على الإخلال بتوقعاتهم.

ووجد الفريق أن التسرب من شبكات الجيل الخامس بترتيب 15-20 ديسيبل واتس، وهو مقياس لقوة موجات الراديو، يمكن أن يغير توقعات هطول الأمطار وكذلك درجات الحرارة.

وأكد الفريق البحثى، "نحن بحاجة إلى العمل على نماذج أكثر تفصيلاً، بالإضافة إلى تقنية الهوائي وإعادة التخصيص الديناميكي لموارد الطيف وتحسين خوارزميات التنبؤ بالطقس".