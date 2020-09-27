تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12/Mini وiPhone 11

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يصبح أول هاتف آيفون من أبل مختلفا عن أى هاتف تم إطلاقه حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون أصغر أو أكبر آيفون بشاشة كاملة، فيما ينتظر أن يكون أحد هذه الهواتف مشابه لسابقه iPhone 11، حيث من المنتظر أن يكون هاتف iPhone 12 أو 12 mini كما تدعي التسريبات من أبرز هواتف السلسلة الجديدة وفيما يلي نعرض مقارنة بين هاتفي أيفون 12 وأيفون 11 كما يلي: الشاشة الشاشة iPhone 12: نحو 5.4 بوصة iPhone 11: تبلغ 6.1 بوصة. دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12: نحو 2340 × 1080 iPhone 11: تبلغ 1792 × 828 نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12: من نوع OLED iPhone 11: من نوع IPS LCD Advertisements المعالج المعالج iPhone 12: من نوع Apple A14 Bionic iPhone 11: من نوع Apple A13 Bionic APL1W85 الرامات الرامات iPhone 12: تبلغ 6GB iPhone 11: تبلغ 4GB الكاميرا الكاميرا iPhone 12: خلفية بدقة 64 ميجابيكسل مزدوجة iPhone 11: خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل مزدوجة

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