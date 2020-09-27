شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يصلح ثغرة بتطبيق إنستجرام يمكن أن تؤدى لاختراق الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك أصلحت مؤخرا ثغرة أمنية فى منصة إنستجرام، وذلك عبر إصدار تصحيح لها عبر نسخ أندرويد وiOS من التطبيق، حيث كشف تقرير صادر عن DarkReading، أن المتسللين وجدوا ثغرة أمنية جديدة في تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد في انستجرام والتي يمكن استغلالها للوصول إلى هاتفك.

ويمكنهم القيام بذلك ببساطة عن طريق إرسال صورة إلى واتس آب أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو أي خدمة مراسلة أخرى، وبمجرد حفظ الصورة على هاتفك، فإنه يمنح المتسللين نافذة للتحكم في الميزات والتطبيقات المختلفة لهاتفك بمجرد تسجيل الدخول إلى انستجرام، ولعل الميزات التي يمكن التحكم فيها هي كاميرا الجهاز، وخدمات تحديد المواقع / الموقع، والاتصال، والتخزين وما إلى ذلك.

ومن خلال الوصول إلى هذه يمكن للمتسللين قراءة رسائل انستجرام الخاصة بك ونشر الصور وحذفها وحتى حذف التطبيق، كما يزعم التقرير نقلاً عن البحث من نقطة التحقق، وبشكل أساسي، يتم اختراق هاتفك وخصوصيتك.

ونقل التقرير عن رئيس قسم الأبحاث السيبرانية في CheckPoint قوله إنه بدون التصحيح، فإن الطريقة الوحيدة التي لا يمكن أن تتاح لك فيها فرص اختراق حساب انستجرام الخاص بك هي إذا لم تمنح أي أذونات للتطبيق، وهو ما لا تفعله عادةً خاصة إذا كنت نشط على انستجرام، فيما تدور منصة الوسائط الاجتماعية في الغالب حول نشر محتوى مثل الصور ومقاطع الفيديو، وإذا كان بإمكانك الوثوق بفيس بوك، فنأمل أن يكون تطبيق انستجرام الخاص بك آمنًا للاستخدام ولن تظهر المشكلة مرة أخرى مع التصحيح.