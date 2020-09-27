الساعة الذكية Nubia Watch ستكون متاحة على الصعيد العالمي في شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - حملة التمويل الجماعي لمشروع الساعة الذكية Nubia Watch كانت ناجحة وسيتم شحن أولى الوحدات للداعمين الأوائل إبتداءًا من 8 أكتوبر. سيكون هؤلاء أول من يحصل على هذه الساعة الذكية، ولكن العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE تخطط لإطلاق هذه الساعة الذكية الفريدة على نطاق أوسع.

هذا سيحدث في شهر أكتوبر المقبل أيضًا، ولكن لا نعرف اليوم بالضبط. سعر الساعة الذكية ينبغي أن يبلغ 400 دولار أمريكي على الرغم من حقيقة أن الداعمين الأوائل للحملة على منصة التمويل الجماعي KickStarter حصلوا على الساعة الذكية مقابل 200 دولار أمريكي فقط، ولكن هذا العرض لم يعد متوفرًا منذ فترة طويلة جدًا.

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حاليًا، الساعة الذكية Nubia Watch متاحة في الصين من خلال المتجر الرسمي للعلامة التجارية Nubia على شبكة الإنترنت، وتُكلف هناك 1500 يوان صيني، وهو ما يُعادل 220 دولار أمريكي. عمومًا، سنراقب الوضع لإخباركم بمجرد ظهور Nubia Watch على المتجر العالمي لشركة Nubia.

للتذكير، الساعة الذكية Nubia Watch تستعير الكثير من الأشياء من الإسوارة الذكية ZTE Alpha. هي تضم شاشة AMOLED منحنية بحجم 4.01 إنش مع خاصية Always On Display، وزر للتحكم على الجانب من دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

وإلى جانب ذلك، تم تزويد الساعة الذكية Nubia Watch الجديدة كذلك بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم، وتم تزويدها كذلك بحزام مصنوع من الجلد أو السيليكون العادي. وكما هو الحال مع جميع الساعات الذكية الجديدة، فبإمكان Nubia Watch الجديدة توفير ميزات الرياضة والأنشطة المعهودة، كما أنها تدعم بطاقة eSIM مما يعني أنه يمكنها العمل بشكل مستقل تمامًا عن الهاتف الذكي. تشمل الإضافات الأخرى دعم NFC و Bluetooth 5.0 و Wi-Fi.