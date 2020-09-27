تأكيد قدوم الهاتف OnePlus 8T مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T في اليوم 14 من شهر أكتوبر المقبل، وقد أكدت لنا شركة OnePlus بالفعل أنه سيضم شاشة مسطحة بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وعلاوة على ذلك، فقد شوقت الشركة الصينية كذلك لتكنولوجيا الشحن السريع 65W Warp Charge، وهي التي التقنية التي أكدت شركة OnePlus أنها ستشق طريقها إلى الهاتف OnePlus 8T.

تكنولوجيا الشحن السريع 65W Warp Charge الجديدة من شركة OnePlus ستسمح للهاتف OnePlus 8T على حد قول الشركة بالحصول على الطاقة اللازمة للعمل طيلة اليوم من خلال 15 دقيقة فقط من الشحن. لنكون أكثر دقة، سوف تقوم تقنية الشحن السريع هذه بشحن 58 في المئة من بطارية الهاتف OnePlus 8T التي تبلغ سعتها 4500mAh في غضون 15 دقيقة فقط، وشحنها بالكامل في غضون 39 دقيقة.

لبلوغ سرعة الشحن هذه، لن تقوم شركة OnePlus بتزويد الهاتف OnePlus 8T ببطارية واحدة بسعة 4500mAh، وإنما ستُزوده ببطاريتين بسعة 2250mAh لكل واحدة من أجل الشحن السريع. هذا ليس مفاجئًا حقًا بالنظر إلى أن هناك العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم والتي تدعم الشحن السريع بقوة 65W، بما في ذلك Oppo Find X2 Pro و Realme 7 Pro و Realme Narzo 20 Pro.

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من أجل السلامة والأمان، أضافت OnePlus رقاقة تشفير للشاحن والكابل و 12 مستشعرًا لدرجة الحرارة في الهاتف OnePlus 8T من أجل الشحن الذكي والفعال. وعلاوة على ذلك، أضافت الشركة أيضًا نظامًا جديدًا لتبديد الحرارة إلى OnePlus 8T لمنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن.