Oppo ستدخل بدورها سوق التلفزيونات الذكية، وأول تلفاز من الشركة سيصل في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتوسيع محفظة منتجاتها من خلال الإقدام على إطلاق التلفزيونات الذكية أيضًا في الأونة الأخيرة. أصدرت OnePlus و Nokia و Xiaomi و Realme وحتى Honor منتجات تنتمي إلى هذه الفئة في الأونة الأخيرة، والآن تخطط شركة Oppo للإنضمام إلى القافلة.

خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Oppo Developer Conference 2020، أعلن المسؤولون في شركة Oppo أنهم سيتوسعون إلى سوق التلفزيونات الذكية من خلال إطلاق أولى التلفزيونات الذكية من الشركة في شهر أكتوبر المقبل.

لم يكشف المدير العام للشركة الصينية، السيد Yi Wei عن الكثير من المعلومات حول هذه التلفزيونات الذكية ولكنه أعلن أن هذه تمثل خطوة رئيسية نحو توسيع تشكيلة أجهزة إنترنت الأشياء ( Internet Of Things ) الخاصة بالشركة.

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ووفقا للشائعات، فهي تشير إلى أن شركة Oppo تستعد لإطلاق تلفازين ذكيين، واحد بحجم 55 إنش والآخر بحجم 65 إنش مع أجهزة تحكم عن بعد مختلفة، مما يشير إلى ميزات مختلفة أيضًا، ولكن هذا كل ما نعرفه حتى الآن.

لا ينبغي أن يكون إنضمام شركة Oppo إلى سوق التلفزيونات الذكية مفاجئًا نظرًا لأن OnePlus و Realme هما أيضًا شركتان تابعتان لـ BBK Electronics، مما يعني أن لدى المجموعة خبرة كبيرة في تجميع التلفزيونات الذكية.