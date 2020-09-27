ٌRealme تكشف عن قائمة أجهزتها التي ستحصل على تحديث Realme UI 2.0، ومواعيد الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، حصلنا على أول لمحة عن واجهة Realme UI 2.0 الجديدة التي تستند على نظام Android 11. هذه الواجهة الجديدة من شركة Realme تُركز على الإبداع والإستقرار والإنتاجية وتقوم بإصلاح مظهر وشكل واجهة المستخدم. هناك أيضًا الكثير من خيارات التخصيص الجديدة، والأمان المُحسن، فضلا عن خيارات أكثر لخاصية Always On Display، والدعم المُحسن للانشرات الطرف الثالث. يمكنكم قراءة المزيد حول جميع الميزات الجديدة في هذه المقالة المفصلة هنا.

اليوم، نحن هنا مع خريطة طريق Realme الكاملة الخاصة بالأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث Realme UI 2.0. لاحظ أن القائمة مخصصة للدفعة الأولى من المستخدمين المنخرطين في برنامج Realme Early Access في الهند، لذا فهي ليست نهائية بأي حال من الأحوال. سيكون تحديث Realme UI 2.0 التجريبي متاحًا في أواخر شهر أكتوبر، وتقول شركة Realme أن التحديث الرسمي والمستقر سيكون جاهزًا بعد شهر، وبالضبط في أواخر شهر نوفمبر.

إليكم الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث Realme UI 2.0 والإطار الزمني الذي ستحصل عليه فيه :

شهر سبتمبر 2020

Realme X50 Pro 5G

شهر نوفمبر 2020

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Realme 7 Pro

Realme Narzo 20

شهر ديسمبر 2020

Realme 6 Pro

Realme 7

Realme Narzo 20 Pro

Realme X2 Pro

شهر يناير 2021

Realme X3

Realme X3 SuperZoom

Realme X2

Realme 6

Realme C12

Realme C15

شهر فبراير 2020

Realme 6i

Realme Narzo 10

شهر مارس 2020

Realme C3

Realme Narzo 10A

الربع الثاني من العام 2020