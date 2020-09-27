فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، حصلنا على أول لمحة عن واجهة Realme UI 2.0 الجديدة التي تستند على نظام Android 11. هذه الواجهة الجديدة من شركة Realme تُركز على الإبداع والإستقرار والإنتاجية وتقوم بإصلاح مظهر وشكل واجهة المستخدم. هناك أيضًا الكثير من خيارات التخصيص الجديدة، والأمان المُحسن، فضلا عن خيارات أكثر لخاصية Always On Display، والدعم المُحسن للانشرات الطرف الثالث. يمكنكم قراءة المزيد حول جميع الميزات الجديدة في هذه المقالة المفصلة هنا.
اليوم، نحن هنا مع خريطة طريق Realme الكاملة الخاصة بالأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث Realme UI 2.0. لاحظ أن القائمة مخصصة للدفعة الأولى من المستخدمين المنخرطين في برنامج Realme Early Access في الهند، لذا فهي ليست نهائية بأي حال من الأحوال. سيكون تحديث Realme UI 2.0 التجريبي متاحًا في أواخر شهر أكتوبر، وتقول شركة Realme أن التحديث الرسمي والمستقر سيكون جاهزًا بعد شهر، وبالضبط في أواخر شهر نوفمبر.
إليكم الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث Realme UI 2.0 والإطار الزمني الذي ستحصل عليه فيه :
شهر سبتمبر 2020
- Realme X50 Pro 5G
شهر نوفمبر 2020
- Realme 7 Pro
- Realme Narzo 20
شهر ديسمبر 2020
- Realme 6 Pro
- Realme 7
- Realme Narzo 20 Pro
- Realme X2 Pro
شهر يناير 2021
- Realme X3
- Realme X3 SuperZoom
- Realme X2
- Realme 6
- Realme C12
- Realme C15
شهر فبراير 2020
- Realme 6i
- Realme Narzo 10
شهر مارس 2020
- Realme C3
- Realme Narzo 10A
الربع الثاني من العام 2020
- Realme X
- Realme XT
- Realme 3 Pro
- Realme 5 Pro
- Realme Narzo 20A
كانت هذه تفاصيل خبر ٌRealme تكشف عن قائمة أجهزتها التي ستحصل على تحديث Realme UI 2.0، ومواعيد الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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