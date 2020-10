Google Pixel 5 سيصل للسوق يوم 15 أكتوبر، والهاتف Google Pixel 4a 5G لن يصل حتى شهر نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الإعلان عن الهاتف Google Pixel 5 في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري جنبًا إلى جنب مع نسخة 5G من الهاتف Google Pixel 4a. في وقت سابق من هذا اليوم، سمعنا من مصدرين موثوقين أن الهاتف Google Pixel 5 سيُكلف إبتداءً من 699 دولار أمريكي، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن، نحن هنا مع تسريب جديد من أحد نفس المصدر يقول أن الهاتف Google Pixel 5 لن يكون متاحًا للشراء حتى 15 أكتوبر، في حين لن يكون الهاتف Google Pixel 4a 5G متاحًا حتى شهر نوفمبر.

من المتوقع أن يتم عرض كل من Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G للطلب المسبق في اليوم 30 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه الحدث. وفي الوقت نفسه، سيتوفر الهاتف Google Pixel 5 الذي سيصل بالونين Just Black و Subtle Sage رسميًا في اليوم 15 أكتوبر.

وضع الهاتف Google Pixel 4a 5G مختلف. سيأتي الهاتف باللون الأسود فقط ولكنه لن يكون متاحًا للشراء حتى 19 نوفمبر. وفي الوقت نفسه، يشير Jon Prosser إلى أن هذا الهاتف قد يحصل على اللون الأبيض، ولكن قد لا يحدث ذلك حتى العام 2021، في حالة إذا لم يتم إلغاؤه تمامًا.

وفقا لأحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية Reddit، فقد أوضح سابقًا أن الهاتف Google Pixel 5 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 5.8 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وبطارية بسعة 4000mAh، فضلا عن كاميرتين في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. وللآسف، الهاتف Google Pixel 5 سيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm.

أما بخصوص الهاتف Google Pixel 4a 5G، فقد كشف لنا نفس التسريب أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وبطارية بسعة 3800mAh، فضلا عن كاميرتين في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. وفيما يخص الذاكرة التخزينية الداخلية، فمن المرجح أن تبلغ سعتها 128GB في كلا الهاتفين.

عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين قبل أن نتأكد من مواصفات كلا الهاتفين، ولكن يبدو أن شركة جوجل قررت تبني فكرة إستخدام المواصفات التقنية المتدنية في جميع هواتفها الذكية لخفض التكاليف من أجل إطلاق هواتفها الذكية في السوق بأسعار أرخص، وهذا بالفعل ما لمحت إليه شركة جوجل عندما أعلنت عن الهاتف Google Pixel 4a في الشهر الماضي.

