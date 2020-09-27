Realme تُعلن عن أول تلفاز ذكي في العالم يستخدم تكنولوجيا SLED، والمزيد من التفاصيل ستظهر قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme اليوم عن أول تلفزيون ذكي في العالم مُزود بتقنية SLED 4K في العالم. أو بالأحرى عرضت نظرة خاطفة على التكنولوجيا الجديدة. هذا التلفاز الذكي الجديد ليس جاهزًا للبيع بعد، ولكنه سيُقدم بديلاً مثيرًا للإهتمام لشاشات QLED التي تستند على تكنولوجيا Quantum Dot.

ستظهر تقنية SLED لأول مرة على تلفاز ذكي بحجم 55 إنش. وتجدر الإشارة إلى أن تكنولوجيا SLED 4K الجديدة تدعم 108 في المئة من التدرج اللوني NTSC، ولكنها ستبقي مقدار الضوء الأزرق تحت السيطرة، وهو ما أكدته منظمة TÜV Rheinland بعد إختباراتها.

ما هي تكنولوجيا SLED على أي حال؟ إنها طريقة جديدة لصيغة LCD التي تعتمد على الإضاءة الخلفية. عادة ما تكون الإضاءة الخلفية بيضاء، ثم يتم تغذيتها من خلال مرشحات RGB لإنشاء الألوان الثلاثة الرئيسية المألوفة. ومع ذلك، هذا لا يحدث مع شاشات SLED، فهذه الأخيرة تستخدم إضاءة خلفية تضم مصابيح LED باللون الأحمر والأخضر والأزرق لإنشاء تركيبة الألوان الثلاثة الأساسية. ومع ذلك، لا تزال هذه عبارة عن شاشة LCD، مما يعني أنها تحتوي على مستقطبات وطبقة بلورية سائلة.

هذا يختلف عن تكنولوجيا QLED أيضًا، والتي تبدأ بإضاءة خلفية زرقاء وتستخدم نقاط كمومية تمتص الضوء الأزرق وتبعث الضوء الأحمر أو الأخضر. بعد ذلك، تُساعد طبقة LCD في التحكم في كمية الضوء التي تمر عبر كل بكسل.

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على أي حال، الهدف ليس الحصول على أي ضوء أحمر وأخضر وأزرق فحسب، بل الحصول على الطول الموجي الأمثل لكل لون. يساعد هذا في تقديم نطاق ألوان واسع وتحسين جودة الصورة بشكل عام.

تعتقد شركة Realme أن تكنولوجيا SLED تُعتبر نهجًا أفضل لحل المشكلة مقارنة مع QLED. المنافسون مثل سامسونج و OnePlus تملك بالفعل بعض تلفزيونات QLED في السوق الهندي، وهذه هي محاولة Realme للتغلب عليهم.