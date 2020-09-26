شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: نيازك قديمة اصطدمت بالأرض قد تكون نقلت الحياة للزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون نيزك اصطدم بالأرض قديما قد جلب الحياة إلى كوكب الزهرة أيضا، فقد تم اكتشاف آثارغاز الفوسفين مؤخرًا في سحب كوكب الزهرة، مما يشير إلى أنه يمكن أن يدعم الحياة، لكن دراسة جديدة تقترح أن المركبات قد نشأت من الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، افترض باحثو هارفارد أن هذا الغاز أتى إلى كوكب الزهرة من النيازك التي اصطدمت بالغلاف الجوي لكوكبنا ثم تحطمت في الكوكب البعيد.

وتطورت هذه الفكرة من نيزك عام 2017 الذي كان اصطدم بالغلاف الجوي للأرض فوق أستراليا لمدة 90 ثانية ثم عاد في رحلته إلى الفضاء السحيق، فتسلل نيزك 2017 عبر الغلاف الجوي للأرض لمدة دقيقة ونصف بسرعة تزيد عن 35000 ميل في الساعة قبل أن يعود إلى الفضاء.

يعتقد الفريق أن هذا النيزك كان بإمكانه جمع حوالي 10000 مستعمرة جرثومية من عالمنا ونقلها إلى أخرى.

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وتشير الدراسة، إلى أنه على مدار 3.7 مليار سنة الماضية، اصطدم ما لا يقل عن 600 ألف من أجزاء النيازك في الغلاف الجوي للأرض بالزهرة.

تقول دراسة هارفارد: "على الرغم من أن وفرة الحياة الأرضية في الغلاف الجوي العلوي غير معروفة، إلا أن هؤلاء النيازك الذين قد يكونون قادرين على نقل الحياة الميكروبية بين الغلاف الجوي للأرض والزهرة"، مضيفة "نتيجة لذلك، قد لا يمكن تمييز أصل الحياة الزهرية المحتملة بشكل أساسي عن أصل الحياة الأرضية".

وحدد بحث سابق، أن الحياة موجودة على ارتفاع 43 ميلًا من السطح، ويمكن للكويكبات أن تغوص لمسافة 52 ميلاً دون التعرض لارتفاع كبير في درجة الحرارة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتحقق من وجود ووفرة الحياة الميكروبية في الغلاف الجوي.

ويلاحظ الفريق أيضًا أنه إذا دخل نيزك قادم من الأرض الغلاف الجوي لكوكب آخر، فيمكن أن تنطلق الميكروبات التي تتنقل في السحب قبل أن تتفكك الصخور في الغلاف الجوي.