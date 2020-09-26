شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية استخدام صورة داخل صورة على iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تكون القدرة على مشاهدة مقطع فيديو باستخدام صورة داخل صور (PiP) سهلة للغاية، حتى عند استخدام الهاتف بشاشته الصغيرة نسبيًا، فإنه يمكنك تشغيل مقطع فيديو موسيقى أثناء التحقق من موجز تويتر أو الدردشة مع صديق أثناء مشاهدة فيلم مفضل، حيث إنه في iOS 14، أتاحت أبل استخدام PiP على جهاز iPhone أو iPad واستخدامه بسيط جدا.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، أثناء مشاهدة مقطع فيديو، ما عليك سوى التمرير سريعًا لأعلى للوصول إلى شاشتك الرئيسية.

سيستمر تشغيل الفيديو أثناء فحص بريدك الإلكترونى أو الرد على رسالة نصية أو القيام بأى شيء آخر تريد القيام به.

يمكنك حتى تكبير الفيديو أو تصغيره باستخدام القرص للتكبير؛ أو يمكنك مسحه بالكامل بعيدًا عن الطريق.

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وإذا كنت تريد إعادة الفيديو إلى وضع ملء الشاشة، فما عليك سوى الضغط على رمز "ملء الشاشة" فى الزاوية العلوية اليمنى من الفيديو، وبمكن أن تغلقه تمامًا عن طريق الضغط على "x" فى الزاوية اليسرى العلوية.

يعمل استخدام PiP على جهاز iPad بشكل مشابه جدًا، وما عليك سوى بدء تشغيل الفيديو والبحث عن رمز PiP (مربع به سهم يشير إلى مربع أصغر).

إذا كان جهاز iPad الخاص بك يحتوى على زر الصفحة الرئيسية، فيمكنك الضغط عليه بدلًا من ذلك، يمكنك بعد ذلك تحريك الفيديو حول شاشتك، وجعله أكبر أو أصغر، ونقله إلى شاشة منفصلة بنفس الطريقة كما تفعل مع أيفون.

لن تعمل جميع التطبيقات مع PiP، ومنهم تطبيق YouTube المجانى، لأن الموقع يخصص هذه الميزة فقط لمشتركى Premium PiP.