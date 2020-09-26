رسميا.. غوغل تطرح هاتفها المنتظر Pixel 5 منتصف شهر أكتوبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة “غوغل” عن إطلاق هاتفها المنتظر ، Pixel 5 في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

كشفت شركة ”غوغل“ أن هاتف Pixel 5 سيكون متاحا للطلب، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، فيما سيتم تأجيل هاتف Pixel 4a 5G حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يُباع هاتف Pixel 5 بسعر 699 دولارا في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم فتح باب الطلبات المسبقة لكل من Pixel 5 و Pixel 4a 5G، في 30 أيلول/سبتمبر.

وسيأتي هاتف Pixel 4a 5G باللون الأسود فقط، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما سيتم تأجيل الإصدار باللون الأبيض حتى 2021، وقد يحتمل إلغاؤه تماما، ويتردد أنه سيتم بيعه بسعر 499 دولارا.

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وكانت ”غوغل“ أعلنت أنها ستكشف عن جهاز Chromecast الجديد، ومكبر صوت ذكي وهاتف جديد من Pixel في حدث افتراضي عبر الإنترنت، في 30 أيلول/سبتمبر، يحمل شعار Launch Night In، وليس من الواضح ما إذا كانت ”غوغل“ تخطط للإعلان عن منتجات أكثر من ذلك أم لا.

كما سيتم الكشف عن جهاز Google Chromecast الذي تم الترويج له باسم Chromecast 4 Sabrina، وسيعمل الجهاز بنظام Android 11، ويدعم Dolby Vision ووضع ألعاب بزمن وصول منخفض.

ويأتي الجهاز بتصميم بيضاوي الشكل ويتوفر بثلاثة ألوان، ومن المتوقع بيع جهاز Chromecast 4 Sabrina بحوالي 50 دولارا.

وطورت ”غوغل“ هواتف بيكسل عن طريق إضافة مجموعة جديدة من الإضافات، التي تشمل عناصر تحكم جديدة في الموسيقى، ورموزا تعبيرية جديدة، والمزيد من مميزات الصور والفيديو، وميزات مساعدة طوارئ موسعة، وتحسينات في Google Play والعديد من الميزات الأخرى.