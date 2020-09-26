تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط سامسونج لجلب كاميرة penta لهاتف Galaxy A72

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير نشر مؤخراً على شبكة الإنترنت على أن هاتف Galaxy A72 سيكون أول إصدار للعملاق الكوري يضم إعدادات penta في الكاميرة الخلفية.

كشف تقرير نشر عبر The Elec عن تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy A72 الذي ينطلق بإعدادات penta للمرة الأولى في هواتف سامسونج.

ومن المقرر وفقاً لهذا التقرير أن يتضمن هاتف Galaxy A72 مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل ويدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 مسجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تجلب كاميرة Galaxy S20 FE المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وتدعم تكبير حتى 3 مرات إلى هاتفها المرتقب Galaxy A72، مع ميزة التثبيت البصري OIS الذي ستدعم الأبعاد البؤرية الأطول.

وتؤكد هذه التفاصيل تسريبات سابقة أشارت إلى أن هاتف Galaxy A72 سيكون أول إصدار من سلسلة Galaxy A يدعم ميزة التثبيت البصري في الكاميرة، كما يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

يذكر أن سامسونج تستعد أيضاً للإعلان قريباً عن هاتف Galaxy A52 الذي ينطلق لاحقاً بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية كما في إصدار هذا العام Galaxy A51، لذا نترقب الإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy A لمزيد من التفاصيل.

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