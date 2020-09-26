تكنولوجيا: nubia تستعد لإطلاق ساعة nubia Watch الذكية للأسواق العالمية في أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت ساعة nubia Watch الذكية أن تحقق نجاح في حملة kickstarter، حيث تبدأ الشركة في شحن الوحدات التي تم حجزها بالفعل في الحملة للمستخدمين بدءاً من 8 من أكتوبر، كما تنطلق الساعة للأسواق العالمية في نفس الشهر.

تنطلق ساعة nubia الذكية في شهر أكتوبر للأسواق العالمية، بعد أن شحن الوحدات الأولى التي سجل المستخدمين للحصول عليها خلال حملة kickstarter، إلا أن nubia لم تكشف عن موعد محدد لإطلاق الساعة في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر.

ومن المقرر أن تتوفر nubia Watch الذكية في الأسواق العالمية بسعر 400 دولار، بينما تتوفر للمستخدمين المسجلين في حملة Kickstarter بسعر 200 دولار فقط، أيضاً تتوفر nubia Watch في المتجر الرسمي للشركة الآن بسعر 220 دولار، إلا الساعة الذكية ستنطلق للأسواق العالمية بمستوى تسعير أعلى.

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يذكر أن ساعة nubia Watch كشف عنها للمرة الأولى في يوليو من عام 2020، حيث تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 4.1 إنش، ودقة عرض 192 في 960 بيكسل، بكثافة عرض 244 بيكسل لكل إنش، مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass.

أيضاً يدعم الساعة الذكية رقاقة Snapdragon Wear 2100، وكرت شاشة Adreno 304، كما تدعم الساعة الذكية تشغيل ملفات موسيقى mp3، وعرض الصور والفيديو، مع دعم إلقاء الأوامر الصوتية للإتصال.

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