Galaxy Tab S5e يحصل بدوره على تحديث Samsung One UI 2.5

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Samsung One UI 2.5 للجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 في النصف الأول من هذا الشهر، والآن حان الوقت بالنسبة للجهاز اللوحي Galaxy Tab S5e للحصول على نفس التحديث.

هذا التحديث بدأ يشق طريقه بالفعل إلى عدد محدود من الوحدات، ولكن إذا كان كل شيء على ما يرام، فسوف يتم تسليم هذا التحديث لجميع الوحدات في جميع أنحاء العالم في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين.

ظهرت واجهة Samsung One UI 2.5 على وجه التحديد لأول مرة في تشكيلة Galaxy Note 20 Series، ويبدو أن جميع الميزات الجديدة التي جاءت معها، بما في ذلك Wireless DeX، ودعم التنقل بإستخدام الإيماءات لنظام Android 10 للانشرات الطرف الثالث، ووضع التصوير الإحترفي Pro Mode، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى، شقت طريقها أيضًا الآن إلى Galaxy Tab S5e.

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بالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر، ويتيح أيضًا للمستخدمين طلب كلمة مرور WiFi من الجهاز القريب المتصل مسبقًا بهذه الشبكة. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يتيح لك أيضًا معرفة جودة إشارة WiFi من خلال عرض تسميات توضح قوة الإشارات، بما في ذلك Very Fast و Fast و Normal و Slow، ولكن ينبغي على الروتر أن يدعم هذه الخاصية.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الجهاز اللوحي الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.