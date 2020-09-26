رصد الهاتف Huawei Mate 40 Pro القادم من Huawei يتجول في مترو الأنفاق

فاطمة أيت طالب - دبي - إنها نفس القصة، فقد تم مرة أخرى رصد الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei يتجول في مترو الأنفاق مع غطائه الواقي السميك، مما يمنحنا أول نظرة على ما سيأتي. يُظهر لنا الفيديو أدناه الهاتف Huawei Mate 40 Pro مع شاشة منحنية الطرفين، وثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، فضلا عن زر تشغيل باللون الأحمر بجوار أزرار التحكم بالصوت.

أثناء الفحص الدقيق، يبدو ثقب الكاميرا الأمامية المزدوجة أنحف من ذلك الذي رأيناه في الهاتف Huawei P40 Pro وهو ما يتماشى مع الإدعاءات السابقة. ستظهر سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series لأول مرة مع المعالج HiSilicon Kirin 9000 المُصنع بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، ومن المتوقع أن يستمر في إستخدام التصميم الدائري في وحدة الكاميرات بالخلف.

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نتوقع قدوم هذا الهاتف مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل تضم عدسات 9P، ومع كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5. ومن المتوقع أن تكون الكاميرات المتبقية عبارة عن كاميرا واسعة الزاوية وكاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. عمومًا، من المتوقع أن تظهر سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series بشكل رسمي لأول مرة في شهر أكتوبر المقبل.