استطلاع..لينكدإن يتفوق على فيسبوك وتويتر كأكثر مواقع التواصل ثقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - أظهر استطلاع أعدته منصة Insider Intelligence ، حول أكثر مواقع التواصل الإجتماعي التلي تحظى بثقة المستخدمين ، احتل موقع لينكد إن صدارة أكثر المواقع للثقة ، بينما جاءت مواقع فيسبوك وتويتر وتيك توك في المراتب الأخيرة ضمن استطلاع الثقة الرقمية الأمريكية 2020 .

وتقيس المنصة مدى حماية مواقع التواصل الاجتماعي لخصوصية المعلومات الشخصية وتوفير بيئة آمنة عبر الإنترنت.

وصنف الاستطلاع منصة لينكدإن كأكثر المنصات الاجتماعية ثقة بشكل عام.

وتعرف الثقة الرقمية بأنها، ثقة المستخدمين بمنصة التواصل الاجتماعي لحماية معلوماتهم وتوفير بيئة آمنة لهم لإنشاء المحتوى والتفاعل معه.

في استطلاع الثقة الرقمية في الولايات المتحدة لعام 2020، تم تقييم تصورات المستهلكين للشبكات الاجتماعية الرئيسية ضمن 5 فئات من الثقة: الأمان والشرعية والمجتمع وتجربة الإعلان وملاءمة الإعلان.

وتم تصنيف 9 منصات – وهي: فيسبوك وأنستقرام ولينكدإن و(Pinterest) و(reddit) وسناب شات و(TikTok) وتويتر ويوتيوب – وفقًا لكيفية إدراك المستجيبين لها على أساس تلك الركائز الخمس التي تحدد الثقة الرقمية.

وشارك في الاستطلاع الذي تم عبر الإنترنت 1865 مشاركًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عامًا بين 28 مايو/آيار 2020 و3 يونيو/حزيران 2020، بحسب موقع aitnews.

وجد الاستطلاع أن فيسبوك كانت أقل منصات التواصل الاجتماعي موثوقية فيما يتعلق بخصوصية البيانات، حيث لا يوافق ما يقرب من ثلث مستخدمي فيسبوك (32٪) في الولايات المتحدة – على الأقل – على أن لديهم ثقة بالنظام الأساسي لحماية بياناتهم وخصوصياتهم.

وقال 10٪ فقط من مستخدمي لينكدإن الشيء نفسه عن الشبكة المهنية.

تتوقع أودري شومر، كبيرة محللي الأبحاث في (Insider Intelligence) بعد عامين من فضيحة Cambridge Analytic، أن تظل مشكلات خصوصية البيانات الضخمة على فيسبوك خلال تلك الفترة في الذاكرة العامة، ولا تزال تمثل علامة سوداء في سجلها، ومن المحتمل أن يدفع هذا ما يقرب من ثلث مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة إلى مواصلة النظر إليها على أنها نظام أساسي لا يحمي بياناتهم بشكل كافٍ.

Advertisements

ويسلط البحث الضوء على الأهمية الكبيرة لحماية خصوصية البيانات من قِبل الشبكات الاجتماعية؛ لضمان أن بيانات تفاعل المستخدم ليست مما أُسيء التعامل معها أو اختُلست.

ووافق أغلب مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة (53٪) على الأقل إلى حد ما على أن النظام الأساسي يحمي بياناتهم وخصوصيتهم، لكن هذه كانت أقل نسبة من المستجيبين بين جميع المنصات التي تم قياسها.

يأتي كل من تطبيق تيك توك (TikTok) ومنصة تويتر في المرتبة الثانية من حيث الأداء عندما يتعلق الأمر بالثقة في بيانات المستخدم والتعامل مع الخصوصية.

ونحو واحد من كل خمسة مستخدمين في TikTok وتويتر في الولايات المتحدة (22٪ و21٪ على التوالي) يفتقر – إلى حد ما – إلى الثقة في الأنظمة الأساسية لحماية بياناتهم وخصوصيتهم.

في حين شعرت غالبية المستخدمين المعنيين في النظامين الأساسيين بالثقة في حماية بياناتهم وخصوصيتهم، إلا أنهم كانوا أقل ثقة مقارنة بمستخدمي الأنظمة الأساسية الأخرى.

بالنسبة إلى TikTok، من المحتمل أن يكون للتدقيق المكثف من قبل حكومة الولايات المتحدة تأثير سلبي في ثقة بعض المستخدمين في التطبيق، وعندما تم إجراء الاستطلاع، أعرب العديد من المشرّعين الأمريكيين عن مخاوفهم بشأن اتصالات TikTok بالحكومة الصينية.

أما بالنسبة لتويتر، فقد تعرضت المنصة بالفعل للانتقادات في عام 2019 لمشاركة بيانات بعض المستخدمين مع المعلنين دون إذنهم، كما أنها أصلحت الخلل الذي قام عن طريق الخطأ بجمع بيانات موقع المستخدم ومشاركتها.

احتل موقع لينكدإن ومنصة (Pinterest) المرتبة الأعلى عندما يتعلق الأمر بالثقة في قدرتهما على توفير الأمان، ووافق ما يقرب من ثلاثة أرباع مستخدمي لينكدإن (73٪) و(66٪) من مستخدمي Pinterest – على الأقل – على أن الأنظمة الأساسية المعنية تحمي خصوصيتهم وبياناتهم.

وتلقى كل من لينكدإن وPinterest القليل من الاهتمام الإعلامي فيما يتعلق بقضايا خصوصية البيانات، ما يساهم على الأرجح في تصوراتهم الأكثر إيجابية بين المستخدمين.