تكنولوجيا: Oppo تعتمد هاتف Oppo A33 للعام 2020 في NBTC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف Oppo A33 للعام 2020 خلال الفترة القادمة، حيث إعتمد الهاتف بالفعل في NBTC إستعداداً للإعلان الرسمي.

كانت شركة Oppo قد قدمت الإصدار السابق من هاتف Oppo A33 في 2015، ومن جديد تستعد الشركة لتحديث الهاتف الذي رصد في قوائم NBTC في تايلند بنموذج رقم CPH2137، كما أعتمد الهاتف في TKDN في إندونسيا، وBIS في الهند.

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لم تقدم تسريبات NBTC الكثير من التفاصيل عن هاتف Oppo A33 للعام 2020، إلا أن التوقعات تشير إلى أن Oppo تخطط لترقية مواصفات الإصدار السابق الذي مر على إطلاقه للأسواق 5 سنوات.

يذكر أن الإصدار السابق من هاتف Oppo A33 جاء بشاشة LCD بحجم 5 إنش بدقة عرض 960 في 540 بيكسل، ومعالج Snapdragon 410، كما جاء هذا الإصدار بكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 2400 mAh، مع منفذ microUSB للشحن.

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