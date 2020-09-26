تكنولوجيا: هواوي تستعد لترقية هواتفها الذكية العام المقبل لنظام HARMONY OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Yu Chengdong الرئيس التنفيذي لشركة هواوي خلال مؤتمر المطوريين للعام 2020 على خطط الشركة لترقية هواتفها الذكية العام المقبل لنظام تشغيل HARMONY OS.

بدأت شركة هواوي في إتخاذ خطوات جادة للتحول إلى نظام تشغيلها الخاص خلال الفترة القادمة، حيث أشارت الشركة في مؤتمر المطوريين الأخير إلى أن Harmony 2.0 يمكن أن يدعم المستخدمين الآن كنظام متكامل، كما أطلقت الشركة رسمياً الإصدار التجريبي لمطوري التطبيقات.

ومن المقرر أن تطلق هواوي الإصدار الخاص بالهواتف الذكية من Harmony 2.0 في شهر ديسمبر للمطوريين، وذلك إستعداداً لترقية هواتف الشركة بشكل كامل إلى نظام Harmony OS في 2021.

Advertisements

كما أصدر Wang Chenglu رئيس قسم البرمجيات في هواوي تصريحات في الآونة الأخيرة أكد من خلالها على أن نظام Harmony OS متوافق الآن مع معايير أنظمة الهواتف الذكية، إلا أن الشركة تعمل الآن على معالجة مشكلة تطبيق النظام بشكل فعلي، بشكل خاص مع علاقة التعاون القائمة مع جوجل الآن.

ولقد أكدت هواوي على أن الشركة كانت قد بدأت في العمل على النظام الخاص بها منذ فترة قبل تطبيق العقوبات الأمريكية، كما تستعد الشركة لترقية الهواتف الذكية ما بين شهري يناير وفبراير العام المقبل بنظام Harmony 2.0، على أن يتم التحقق من كفاءة وآداء الترقية لبضعة أشهر، ومن ثم سيتم إصدار الترقية الكاملة لاحقاً.

المصدر

اعلان





