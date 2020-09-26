Galaxy A72 قد يكون أول هاتف من سامسونج يضم خمس كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عامين، كشفت شركة سامسونج النقاب عن أول هاتف رباعي الكاميرا في العالم تحت إسم Galaxy A9 2018، وتعمل الشركة الآن على تطوير هاتف ذكي جديد يضم ما يصل إلى خمس كاميرات. لن يكون هذا هو الأول، فهذا الشرف ذهب للهاتف Nokia 9 PureView، ولكنه سينتمي إلى تشكيلة Galaxy A Series، والتي غالبًا ما تكون ساحة إختبار لتجربة الكاميرا ( على سبيل المثال، Galaxy A80 هو الهاتف الأول والوحيدة من سامسونج المُزود بالكاميرا القابلة للدوران ).

سيصبح Galaxy A72 أول هاتف ذكي من شركة سامسونج مُزود بخمس كاميرات في الخلف، وفقا للتقرير الصادر من وكالة الأنباء الكورية The Elec. وعلى ما يبدو، سيضم هذا الهاتف كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ماكرو بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا مسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل.

يمكن أن تقوم شركة سامسونج بجلب الكاميرا المقربة التي توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3 من الهاتف Galaxy S20 Fan Edition وإضافتها إلى الهاتف Galaxy A72، والذي يحتوي بالفعل على الكاميرات الأربعة الأخرى. هذا من شأنه أن يجلب تقنية OIS، والتي تُعتبر مفيدة للغاية مع الأبعاد البؤرية الطويلة.

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أوضحت إشاعة سابقة أن الهاتف Galaxy A72 سيكون أول هاتف ضمن تشكيلة Galaxy A Series يحصل على ميزة تثبيت الصورة OIS. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فسوف تكون هناك كاميرا واحدة فقط ستحتوي على مستشعر بدقة 32 ميغابكسل. وبغض النظر عن Galaxy A72، سيكون هناك أيضًا الهاتف Galaxy A52 الذي سيكون جزءًا من الجيل التالي من تشكيلة Galaxy A Series. يُقال أنه سيواصل إستخدام الكاميرات الأربعة في الخلف على غرار Galaxy A51 الحالي.

لدى سامسونج آمال كبيرة في Galaxy A72 و Galaxy A52، فالتقرير يقول أن الشركة الكورية الجنوبية تتوقع بيع 30 مليون وحدة من كلا الهاتفين مجتمعين، وهو ما يعني 10 في المئة من إجمالي مبيعات سامسونج في السنة.