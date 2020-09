تقرير جديد يكشف عن السعر المحتمل للهاتف Google Pixel 5

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم بأن الهاتف Google Pixel 4a 5G سيُكلف 500 دولار أمريكي، فقد تم تأكيد هذا السعر من قبل شركة جوجل نفسها، ولكنها أبقت سعر الهاتف Google Pixel 5 طي الكتمان. ما مدى الإختلاف الذي يمكن أن نضعه في الإعتبار علمًا أن كلاهما يعملان بالمعالج Snapdragon 765G ويضمان على الأرجح نفس الكاميرا؟

أما وقد قلنا ذلك، فقد كشف لنا المسرب البارز Jon Prosser أن نسخة 128GB من الهاتف Google Pixel 5 ستُكلف 700 دولار أمريكي. ويقول Evan Blass أيضًا أن الهاتف سيُكلف 900 دولار كندي في كندا. ويتماشى هذا مع تسريب فودافون ألمانيا التي قامت بتسعير الهاتف Google Pixel 5 بنحو 630 يورو.

سيضم الهاتف Google Pixel 5 شاشة تمتاز بمعدل تحديث 90Hz بينما من المتوقع أن يتمسك الهاتف Google Pixel 4a 5G بشاشة 60Hz. من المحتمل أن يحصل الهاتف Google Pixel 5 كذلك على المزيد من الذاكرة العشوائية والذاكرة التخزينية بالإضافة إلى هيكل أفضل مصنوع من الألومنيوم بدلاً من البلاستيك، وربما يختلف عن الهاتف Google Pixel 4a 5G في بعض التفاصيل الأخرى أيضًا.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن كلا الهاتفين، وبالضبط في اليوم 30 سبتمبر، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

Pixel 5 5G

(Just Black & Subtle Sage)

- Preorder: Sep 30

- Launch: October 15



They made an oopsie with the 4a 😂👇



Pixel 4a 5G (Just Black)

- Preorder: Sep 30

- Launch: Nov 19



Pixel 4a 5G (Clearly White)

- Delayed to 2021 😂

(Will most likely be canceled altogether) pic.twitter.com/Qh4L0TZ3Ry