لا تقم بتثبيت تحديث iOS 14 إذا كنت ترغب في الإحتفاظ بلعبة Fortnite

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إستمرار المعركة القانونية بين آبل و Epic Games، يبدو أن أولئك الذين لا يزالون يملكون لعبة Fortnite على أجهزة iPhone و iPad الخاصة بهم قد يرغبون في الإبتعاد عن تحديث iOS 14. هذا وفقًا لتغريدة من حساب Fortnite Status على تويتر والذي يقول أن الترقية إلى iOS 14 قد يؤدي إلى إلغاء تثبيت اللعبة.

تقول التغريدة أنه إذا قام المستخدمون بالترقية إلى iOS 14، فقد يرون رسالة تطلب منهم إزالة التطبيقات مؤقتًا قبل التحديث، وسيؤدي ذلك إلى إلغاء تثبيت لعبة Fortnite ولن يتمكن اللاعبون من إستعادتها. هذا لأنه في حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فقد قامت شركة آبل بإزالة لعبة Fortnite من متجر App Store، وهذا ما يعني بأنه لن يتمكن المستخدمون من إعادة تحميلها مرة أخرى بمجرد إلغاء تثبيتها.

بدلاً من ذلك، تقترح التغريدة أنه يجب على المستخدمين إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة يدويًا أو إلغاء تحميلها قبل تثبيت التحديث. لاحظ أن هذا ينطبق على ما يبدو على أجهزة iOS التي لا تحتوي على مساحة التخزين الكافية لبدء عملية الترقية، وهذا هو السبب في أن نظام iOS يطالبهم بإلغاء تثبيت التطبيقات قبل التحديث.

أنا شخصياً لم أواجه هذه المشكلة أثناء الترقية إلى iOS 14، لكن الأمر يستحق الانتباه على أي حال. عمومًا، يجب أن نشير أيضًا إلى أنه حتى إذا كانت لعبة Fortnite مثبتة على جهازك، فإن إزالة اللعبة من متجر App Store يعني أيضًا أنك لن تتمكن بعد الآن من تلقي التحديثات المستقبلية ولن تتمكن أيضًا من لعب اللعبة مع اللاعبين الآخرين الذين لا يملكون أجهزة iOS.