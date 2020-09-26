شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلثا عبوات المواد الغذائية "للبراندات" غير قابلة لإعادة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن 41% من العناصر ليس لديها ملصقات توضح ما إذا كان من الممكن إعادة تدويرها، مما يترك المستهلكين غير مدركين كيفية التخلص منها بشكل آمن.

قالت هيئة مراقبة المستهلك ببريطانيا، إن أفضل العلامات التجارية تفشل في القيام بدورها من أجل البيئة، باستخدام مواد غير قابلة لإعادة التدوير.

ولكن من أجل إحداث أي فرق حقيقي في البيئة، يحتاج المصنعون إلى زيادة استخدامهم للمواد القابلة لإعادة التدوير والمعاد تدويرها إلى أقصى حد والتأكد من تسمية المنتجات بشكل صحيح.

كما أنه لتقليل النفايات التي تذهب إلى المكب، يجب على الحكومة أن تجعل الملصقات إلزامية وبسيطة وواضحة، وتمكين المتسوقين من معرفة كيفية التخلص من العبوات على المنتجات التي يستهلكونها.

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فحصت 89 من البقالة ذات العلامات التجارية الشهيرة عبر 10 فئات من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة للشوكولاتة والمشروبات الغازية والمقرمشات والزبادي والمشروبات والجبن وأرغفة الخبز والحبوب.

تم تقسيم عبوة كل عنصر إلى أجزائه المكونة، ووزنها وتقييمها بناءً على ما إذا كان يمكن إعادة تدوير كل قطعة بسهولة، وتباينت قابلية إعادة التدوير لأنواع مختلفة من البقالة بشكل كبير.

وكانت أسوأ فئة هي رقائق البطاطس، حيث يمكن إعادة تدوير 3% فقط من عبوات الوجبات الخفيفة القائمة على البطاطس في المجموعات المنزلية.

وفي حين أن عبوات الجبن كانت أفضل من رقائق البطاطس عمومًا، لم يكن من السهل إعادة تدوير 34% من العبوات المختبرة.