شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق خدمة ألعابها السحابية Amazon Luna.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أمازون عن خدمة ألعاب سحابية خاصة بها تدعى "لونا" Luna وذلك ضمن مؤتمرها اليوم المخصص للكشف عن جديد أجهزتها، حيث سبق وأن أشارت الشركة في وقت سابق خلال العام الماضى أنها تعمل على خدمة ألعاب تحمل الاسم الكودي Tempo.

وبحسب موقع cnet الأمريكى، فقد كشفت الشركة عن الخدمة المسماة Luna جنبًا إلى جنب مع وحدة تحكم Luna الجديدة في حدث" أجهزة Alexa السنوي لعام 2020"، حيث تتنافس خدمة الألعاب الجديدة من أمازون مباشرةً مع Google Stadia وMicrosoft xCloud وSony PlayStation Now وNvidia GeForce Now بالإضافة إلى العديد من خدمات الألعاب الأخرى عبر الإنترنت من ناشري الألعاب.

وحتى الآن تقتصر خدمة الألعاب الجديدة من أمازون على مناطق الولايات المتحدة فقط، وتقول أمازون إن الأشخاص في منطقة الولايات المتحدة يمكنهم طلب الوصول المبكر عبر الموقع الرسمي، وأيضًا، في البداية، سيتم توفير Luna على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac وFireTV وiPhone وiPad.

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وسيتم توفير إصدار أندرويد للخدمة في وقت ما بعد الإطلاق، فيما لم تكشف أمازون بعد عن الإطلاق الدولي للخدمة، كما قدمت أمازون خدمة الألعاب بسعر تمهيدي قدره 5.99 دولار شهريًا في مرحلة الوصول المبكر، ويتيح الاشتراك للمشتركين إمكانية تشغيل ألعاب قناة Luna Plus على جهازين في نفس الوقت.

وتدعم الخدمة أيضًا بث الألعاب بدقة تصل إلى 4K / 60 إطارًا في الثانية للعناوين المدعومة وسيتم تشغيلها بواسطة خدمات أمازون على الويب، ووفقًا للموقع الرسمي، ستقدم منصة الألعاب ألعابًا من أنواع مختلفة مثل الحركة والمغامرة والمنصة والألعاب المستقلة وshooter وRPG والسباقات والألعاب الكلاسيكية من ناشري الألعاب مثل Ubisoft وCapcom و505 Games وTeam 17.

كما تمتلك أمازون أيضًا أكد الشراكة مع Ubisoft لتقديم مجموعة واسعة من العناوين الحالية والجديدة على منصتها، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أيضًا عن وحدة تحكم Luna جديدة مصممة خصيصًا لخدمة ألعاب Luna، وتستخدم وحدة التحكم اتصال Bluetooth وهي متوافقة مع أجهزة Mac وPC وFire TV.