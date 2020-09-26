شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حفرة نيزكية ضخمة تشكلت منذ حوالى 100 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اكتشاف مادة نباتية قديمة أيضًا في الرواسب، والتي سيتم تحليلها بشكل أكبر بحثًا عن حبوب اللقاح المجهرية لجمع تاريخ أكثر دقة لوقت ملء الحفرة.

كان عمال المناجم يعملون بالقرب من مدينة أورا باندا التاريخية للتعدين في جولد فيلدز، شمال غرب كالغورلي بولدر، عندما اكتشفوا صخورًا تبدو في غير محلها.

قال الجيولوجي والجيوفيزيائي الدكتور جايسون مايرز: "كانت فوهة أورا باندا هدية إلى حد ما، فكان الجيولوجيون الذين كانوا يعملون عليها يحفرون ثقوبًا بحثًا عن الذهب، ورأوا بعض الصخور غير العادية للغاية، واعتقدوا أن هذا قد يكون نتيجة تأثير نيزكي".

وأكد، "بناءً على موقعه ومستويات التعرية وبعض التربة التي تملأ الجوانب، فإننا نقدر أنه قد يكون عمره حوالي 100 مليون سنة."

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اكتشف الفريق رواسب بمواد نباتية قديمة سيحللها علماء الأحافير بحثًا عن حبوب لقاح مجهرية يمكن أن تكشف عن وقت امتلاء الصندوق.

تساعد جامعة كيرتن مايرز وستبحث في قطرات الزجاج مع الزركون وغيرها من المعادن الملصقة في أقماع التصوير على أمل تحديد تاريخ أكثر دقة لوقت حدوث التأثير.

على الرغم من أن الفريق يقدر أن الحفرة عمرها 100 مليون سنة ، إلا أنهم قالوا إنها حدثت على الأرجح بين 250 مليون و 40 مليون سنة.

كما أن الزركون والمواد الأخرى الموجودة في عمق الحفرة والتي تم تبخيرها وإعادة بلورتها قد تلقي الضوء أيضًا على وقت وقوع الحدث.