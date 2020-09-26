شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول تحديث رئيسى للعبة مايكروسوفت Flight Simulator يركز على اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق Microsoft Flight Simulator عن تحديث مجاني رئيسي بعد أقل من شهرين من إطلاق اللعبة نفسها، حيث أعلنت الشركة خلال معرض طوكيو للألعاب عبر الإنترنت 2020، أن هذا التحديث العالمي هو الأول في سلسلة من التحديثات المجانية والمدفوعة، والذى يركز على اليابان وسيتم إصداره في 29 سبتمبر.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يستخدم Flight Simulator مجموعات بيانات الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية وغيرها من مجموعات البيانات المتاحة بشكل عام والخاص لإعادة إنشاء الكوكب بأكمله ليتمكن اللاعبون من الطيران فوقه.

أوضح المطورون في Asobo Studio و Xbox Game Studios قبل إطلاق اللعبة في 18 أغسطس، خارطة طريق ما بعد الإطلاق للصحافة، حيث قالوا إنه بعد أن تم ضغط زر تشغيل أنظمة الواقع الافتراضي للعبة، فإن الخطوة التالية ستكون إصدار World Update 1.

وأضاف المطورون، أن هذه التحديثات ستسمح للمطورين بإعادة زيارة جزء منفصل من الكرة الأرضية وتجميل المكان قليلاً، لكن في ذلك الوقت، لم يكن من الواضح إلى أي نطاق أو مدى تكرار هذه التحديثات.

ولكن مع الإعلان عن التحديث العالمي 1: اليابان، نعلم أنه من الممكن للمطورين تحديث شكل وأسلوب بلد بأكمله دفعة واحدة.

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يتميز التحديث بخريطة ارتفاع رقمية مطورة في جميع أنحاء البلاد، ومسح تصويري ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لست مدن يابانية بارزة وهم سينداي وتاكاماتسو وتوكوشيما وطوكيو وأوتسونوميا ويوكوهاما، وكذلك ستة مطارات محلية.

وسيقدم التحديث العالمي 1 أيضًا تحديات هبوط جديدة تم وضعها في المطارات في جميع أنحاء اليابان.

لن تؤدي هذه التغييرات إلى تعديل مظهر المناطق المبنية في اليابان فحسب، بل ستعمل أيضًا على تخفيف أي تناقضات في الريف، ونتيجة لذلك ، توقع تضاريس أكثر واقعية على جميع الارتفاعات.

يعرض المقطع الدعائي لـ World Update 1 عشرات المباني والمواقع ونقاط الاهتمام الجديدة في جميع أنحاء اليابان.

تشمل القائمة مواقع ثقافية ، مثل قلعة هيميجي وبوابة توري "العائمة" الشهيرة في ضريح إتسوكوشيما في مياجيما، بالإضافة إلى المطارات والمراكز الحضرية، وسيكون ذلك جيدا للاعبين المتحمسين للقيام ببعض الرحلات الافتراضية.