شاشة Amazon Echo Show الجديدة تأتي مع قاعدة دوارة، وتُكلف 250$

فاطمة أيت طالب - دبي - بالإضافة إلى الإعلان عن Amazon Echo أو Amazon Echo Dot الجديدتين، قامت شركة أمازون أيضًا بإزالة الستار رسميًا عن نسخة جديدة من Amazon Echo Show. وفي حالة إذا لم تسمع عن Amazon Echo Show من قبل، هو عبارة عن شاشة ذكية مدعومة بالمساعد الرقمي Alexa مما يعني أنه يمكنك توقع الحصول على جميع الميزات التي قد تتوقعها من جهاز مُزود بالمساعد الرقمي Alexa، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في وجود شاشة بحيث يمكنك إستخدامها لمشاهدة مقاطع الفيديو.

إذن ما الذي تغير عن الإصدار السابق؟ ستأتي شاشة Amazon Echo Show الجديدة الآن مع قاعدة بمحرك دوار. ما يعنيه هذا هو أن الشاشة الذكية يمكنها الآن تتبع المستخدم وستدور حول قاعدتها تلقائيًا بحيث تكون الشاشة دائمًا في مواجهة المستخدم. قد يكون هذا مفيدًا في المطبخ إذا كنت تتجول لجمع المكونات أثناء مشاهدة فيديو الوصفة، أو إذا كنت تجري محادثة فيديو وتتحرك في الأنحاء.

إذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية، تشير أمازون إلى أن خاصية التعقب في جهاز Amazon Echo Show الجديد لا تعتمد على الوجوه، بل على الشخصيات البشرية. ستقوم أيضًا بجميع عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي المطلوبة لإجراء عمليات التعرف هذه على الجهاز نفسه، وليس في السحابة، لذلك لا داعي للقلق بشأن تخزين أمازون للبيانات الخاصة بك على خوادمها.

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يمكن للمستخدمين الذين ما زالوا قلقين بشأن هذا تعطيل ميزة تتبع الحركة إذا أرادوا ذلك. يوجد أيضًا زر ميكانيكي مدمج يمكن للمستخدمين إستخدامه لقطع الوصول إلى الكاميرا لمزيد من الخصوصية. يبلغ سعر شاشة Amazon Echo Show الجديدة نحو 250 دولارًا ومن المتوقع إصدارها في موسم العطلات.