مكبر الصوت الذكي Amazon Echo يحصل على تصميم كروي جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تعتقد أن تصميم مكبرات الصوت Amazon Echo و Amazon Echo Dot قديم بعض الشيء، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن الشركة قامت الآن بالتخلص من التصميم القديم وتبني تصميم جديد تمامًا في مكبرات الصوت الذكية هذه. كما ترون في الصورة أعلاه، فقد قررت شركة أمازون تغيير مظهرها من خلال تبني تصميم كروي.

ووفقا لشركة أمازون، فقد أوضحت أنه مع جهاز Amazon Echo جديد، قررت الشركة دمج ميزات Amazon Echo و Amazon Echo Plus في جهاز واحد مع الإحتفاظ بسعر Amazon Echo. سيضم كل من Amazon Echo و Amazon Echo Dot الجديدان واجهة من القماش، كما أنهما سيحتويان على حلقة LED مضيئة في الأسفل لمنحها تأثيرًا شبيهًا بالتوهج.

أحد الإختلافات الرئيسية بين Amazon Echo و Amazon Echo Dot يتمثل في حجم الجهاز، فـ Amazon Echo يمتاز بحجم 3 إنش ويضم مكبرات صوتية مزدوجة، في حين أن Amazon Echo Dot يأتي مع مكبر واحد للصوت في الأمام بحجم 1.6 إنش. وبالنظر إلى أن هذه مكبرات للصوت مدعومة بالمساعد الرقمي Alexa، فهذا يعني أنه على الرغم من حصولها على تصميم جديد، فسوف يظل بإمكانها القيام بكل ما يمكن لـ Alexa فعله.

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سيُكلف جهاز Amazon Echo الجديد نحو 100 دولار أمريكي بينما سيُكلف Amazon Echo Dot نحو 50 دولار أمريكي. من المقرر إطلاقهما في 22 أكتوبر، ولكنهما متاحان الآن للطلب المسبق.