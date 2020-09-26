هاتف Realme جديد قادم في الشهر المقبل، وسيأتي مسبقًا مع Realme UI 2.0

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة Realme بالإعلان رسميًا عن واجهتها الجديدة Realme UI 2.0 والتي تستند على نظام Android 11 عندما أعلنت عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Realme Narzo 20 Series. كما سبق وأشرنا، واجهة Realme UI 2.0 الجديدة تستند على نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل وهناك نسخة تجريبية متاحة بالفعل حاليًا للهاتف Realme X50 Pro 5G الذي سيحصل على النسخة النهائية من هذا التحديث في أواخر شهر نوفمبر.

ومع ذلك، لن تضطر إلى الإنتظار كل هذا الوقت لإستخدام هاتف ذكي من شركة Realme يستخدم واجهة Realme UI 2.0، فقد أعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Xu Qi Chase اليوم أن الشركة ستقوم بإطلاق هاتف ذكي جديد في الشهر المقبل مع Realme UI 2.0.

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لم يكشف Qi Xu Chase عن أي مواصفات تخص هذا الهاتف، لذلك علينا الإنتظار حتى تظهر المزيد من التفاصيل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Xu Qi Chase قام يوم أمس بالتشويق لقدوم هاتف من Realme يضم الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم الكشف عنه في الشهر المقبل مع واجهة Realme UI 2.0 أم لا.

تركز واجهة Realme UI 2.0 الجديدة على الإبداع والتواصل والإنتاجية. إنها توفر وضعًا ليليًا أفضل، وميزات أفضل للخصوصية، فضلا عن شاشة Always On Display مع خمسة ثيمات مختلفة. ويمكنكم معرفة المزيد حول واجهة Realme UI 2.0 في هذه المقالة المفصلة هنا.