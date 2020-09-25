شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم جديد للمحطة الفضائية الدولية جاهز لإجراء تجارب على الذباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيجرى أفراد طاقم البعثة الفضائية الجديدة الذين سينطلقون يوم 14 أكتوبر إلى المحطة الفضائية الدولية 55 تجربة علمية، وستجرى 4 تجارب منها لأول مرة على متن المحطة الفضائية، وتهدف اثنتان منها إلى دراسة تأثير الفضاء الكوني على جسم ذباب الفاكهة .

وفقا لما ذكره موقع "RT"، صرح بذلك الأربعاء 23 سبتمبر رئيس المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، بافيل فلاسوف، وقال إن عدد التجارب العلمية التي ستجرى على متن المحطة بلغ 55 تجربة، بما فيها 3 تجارب ستنفذ أوتوماتيكيا. أما بقية التجارب فستجرى بمشاركة رواد الفضاء الروس.

وأبرز "فلاسوف" تجربتين بيولوجيتين على ذباب الفاكهة القابلة للتكاثر السريع حيث سيدرس رواد الفضاء تأثير ظروف الفضاء الكوني على خلاياها المجهرية.

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وقال إن أفراد البعثة الفضائية السابقة سيعيدون الذباب إلى الأرض. وأضاف أن هناك تجربتين جديدتين ستجريان بغية دراسة خصوصيات عملية تحول سبائك الألومينيوم الصلبة إلى سوائل في ظروف انعدام الوزن.

وأعاد رئيس مركز تدريب رواد الفضاء إلى الأذهان أن أفراد البعثة الروسية الجديدة سيخرجون مرتين إلى الفضاء المكشوف حيث سينفذون مهام مختلفة.

يذكر أن البعثة الفضائية الجديدة سيطلقها من مطار "بايكونور" الفضائي إلى المحطة الفضائية يوم 14 أكتوبر المقبل صاروخ "سويوز 2 – 1 آ" على متن مركبة " سويوز إم إس – 17". وتضم البعثة الجديدة الروسيين سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود–سفيرتشكوف والأمريكية، كاتلين روبنس.