تسريبات جديدة لـ آيفون 12 .. سيطرح بأكثر من 3 طرازات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

ينتظر العالم آيفون 12 بفارغ الصبر، ولا زالت المعلومات حول هذا الهاتف تتكشف شيئا فشيء، لم تعلن آبل رسميًا عن موعد إطلاق هواتفها لكن يتم الحديث في الأوساط أنه في شهر تشرين الأول ستيم طرح الهواتف المنتظرة في الأسواق.

وقامت ثلاثة تقارير منفصلة بتثبيت حدث آبل في 13 أكتوبر، مع إتاحة الهواتف المرتقبة في 16 أكتوبر للطلب والشحن سيبدأ في الأسبوع التالي.

كشف مصدران مجهولان من شركات النقل عن هذا التاريخ، وأكد جون بروسر، أن هذا هو التاريخ الذي تم تقديمه له أيضًا. لكن في السابق لم يلتزم جون بروسر بتاريخ يوم محدد، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن iPhone 12 فقط في الأسبوع الذي يبدأ في 12 أكتوبر.

وأكدت الصور الجديدة المسربة على تويتر من (DuaniRui) تشكيلة هواتف iPhone 12 بالكامل، ووفقًا للصور، أكدت ملصقات حافظات السيليكون من آبل لهواتف آبل المرتقبة أنه سيكون هناك أربعة طرز بثلاثة أحجام مختلفة، الأمر الذي يؤكد التسريبات السابقة حول تشكيلة آيفون المرتقبة.

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تكشف الصور عن حافظات السيليكون للطرازات التالية:

iPhone 12 mini مقاس 5.4 بوصة.

iPhone12 وiPhone12Pro مقاس 6.1 بوصة.

iPhone12Pro Max مقاس 6.7 بوصة.

يبدو أن التسريب يؤكد كل ما سمعناه عن هواتف آبل المرتقبة منذ عدة أشهر، وعلى الأخص هاتف iPhone 12 mini الصغير، والذي أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة، حيث جذب الكثير من الإثارة من القراء في الفترة التي تسبق إطلاق سلسلة هواتف آيفون.

لم تعلن آبل رسميًا عن موعد إطلاق هواتفها، ولكن في الأيام القليلة الماضية، قامت ثلاثة تقارير منفصلة بتثبيت حدث آبل في 13 أكتوبر، مع إتاحة الهواتف المرتقبة في 16 أكتوبر للطلب والشحن سيبدأ في الأسبوع التالي.

كما يقول تقرير جديد من (AppleInsider): إن شركة آبل ستعلن عن iPhone 12 في 13 أكتوبر، وستبدأ الطلبات العاجلة أو المسبقة في 16 أكتوبر. حسب التقرير: من المتوقع أن تعقد شركة آبل حدثًا خاصًا ثانيًا في المستقبل القريب، لكن من غير الواضح متى سيقام، ووفقًا لأحد المرشدين الذين يتواصلون مع (AppleInsider)، ستعقد شركة آبل الحدث يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أكتوبر للكشف عن هاتف iPhone 12 المرتقب، مع بدء الطلبات الأولية يوم الجمعة التالي الذي سيكون بتاريخ 16 أكتوبر. كما يلاحظ الذكاء الاصطناعي، لا يوجد دليل ملموس يدعم هذا التاريخ، ومع ذلك، ذكرت شائعة في أغسطس من جون بروسر إطارًا زمنيًا مشابهًا جدًا لهذا التاريخ.