شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسى يتعهد بأن يكون ودودا عند لقاء الكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لما ذكره موقع "RT" قال: "أظن أننا سنبدى الود والتفاهم عند لقائنا بحياة عاقلة خارج الأرض، شأنها شأن حياة عاقلة وغير عاقلة أرضية، كما نفعل كل يوم".
وحسب رائد الفضاء لا توجد أية تعليمات بهذا الشأن، إذ أن أحدا لم يشهد إلى حد الآن اهتماما تبديه حضارات عاقلة خارج الأرض".
يذكر أن البعثة الجديدة إلى المحطة الفضائية الدولية ستنطلق يوم 14 أكتوبر المقبل على متن مركبة "سويوز – إم إس – 15" بواسطة صاروخ " سويوز – 2. 1 آ" الروسي.
وستضم البعثة الروسيين سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود – سفيرتشكوف والأمريكية، كاتلين روبنس. أما الطاقم الاحتياطي فيضم الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف والأمريكي، مارك واندي هاي.
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