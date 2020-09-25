القضاء الأمريكي يوقف إجراء حظر TikTok ويطلب من الولايات المتحدة تبرير قرارها

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمرًا تنفيذيًا لكل من آبل وجوجل لحظر التطبيقين WeChat و TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ولكن قاضي المقاطعة الأمريكية كارل نيكولز منع القرار.

قال القاضي إن الحكومة “يجب أن تقدم ردًا على طلب TikTok للحصول على أمر قضائي أولي أو تأخير الأمر بحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم الجمعة “.

حدث موقف مماثل في كاليفورنيا، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع حظر تطبيق WeChat التابع لشركة Tencent. ووفقًا لـ TikTok، فقد أوضحت أن القيود المفروضة عليها ” غير مدفوعة بمخاوف أمنية وطنية حقيقية ” بل يتم إستخدامها كورقة مساومة في الانتخابات العامة المقبلة.

شهد يوم السبت الماضي نوعًا مختلفًا من التأخير في الحظر بعد ” التطورات الإيجابية ” بحيث قيل أن Walmart و Oracle ستتعاونان لشراء حصة صغيرة في TikTok Global، وهي شركة فرعية جديدة من ByteDance ستشرف على عمليات TikTok في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون أربعة أعضاء من الأعضاء الخمسة في مجلس إدارتها من الأمريكيين.