أمازون تدخل رسميًا سوق خدمات بث الألعاب السحابية مع خدمتها الجديدة Luna

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، تردد أن شركة أمازون كانت تفكر على ما يبدو في الدخول إلى سوق خدمات بث الألعاب السحابية، والآن قررت القيام بذلك بشكل رسمي. في الواقع، لقد أعلنت الشركة اليوم عن Luna، وهي خدمة بث الألعاب السحابية الخاصة بها، والتي تهدف من خلالها للتنافس مع أمثال Nvidia GeForce Now و Microsoft xCloud و Google Stadia.

ومع ذلك، Luna لن تكون مماثلة لهذه الخدمات. على عكس Google Stadia حيث يتعين عليك الدفع مقابل كل لعبة لتشغيلها، فإن خدمة Luna ستتبع نهجًا مشابهًا للنهج المتبع في خدمة Microsoft xCloud حيث تدفع إشتراكًا شهريًا للوصول إلى محتوى المكتبة بكاملها. ومع ذلك، ستكون Luna مختلفة أيضًا عن خدمة Microsoft xCloud، فهي ستقوم بإطلاق ” قنوات ” منفصلة للناشرين الشركاء.

Ubisoft هي أحد الناشرين المشاركين، حيث يمكن للمستخدمين إختيار الإشتراك في هذه القناة من أجل الوصول إلى كافة ألعاب Ubisoft. بدلاً من ذلك، يمكنهم أيضًا الإشتراك في قناة +Luna التي تضم ألعابها الخاصة. في الوقت الحالي، يبدو أن كل قناة لديها قيود وقوانين خاصة بها، على سبيل المثال، تدعم قناة +Luna تشغيل اللعبة على جهازين في آن واحد، بينما تدعم قناة Ubisoft جهازًا واحدًا فقط في كل مرة.

Advertisements

يبلغ سعر +Luna نحو 5.99 دولار أمريكي في الشهر، وهو ما تقول أمازون أنه سعر تمهيدي. لا توجد أي معلومات حول تكلفة الإشتراك في قناة Ubisoft. عمومًا، خدمة Luna لا تزال حاليًا في المرحلة التجريبية، وبالتالي فهي غير مفتوحة للجميع حتى الآن، كما أنها متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن. للراغبين في التجربة، يتوجب عليهم التوجه إلى الموقع الرسمي لخدمة Luna على شبكة الإنترنت لطلب دعوة.