الهاتف Google Pixel 4a 5G يُطل علينا من جديد، وهذه المرة من خلال صور رسمية مسربة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 5 5G في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا بالفعل على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذين الهاتفين، وعلى ذكر ذلك، فنحن هنا اليوم مع مجموعة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا الهاتف Google Pixel 4a 5G في من زوايا مختلفة علمًا أن هذا الأخير سيتم وصفه على أنه أول هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة جوجل.

كما تلاحظون، التصميم العام للهاتف Google Pixel 4a 5G مشابه تمامًا لـ Google Pixel 4a بحيث يضم بدوره ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ومنفذ USB Type-C في الأسفل ومنفذ السماعات في الأعلى. وحدة الكاميرا في الخلف أصبحت أكثر بروزًا قليلاً لإستيعاب الكاميرا الثانية الواسعة الزاوية. سيحتفظ الهاتف أيضًا بالهيكل البلاستيكي لـ Google Pixel 4a.

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عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار حتى تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين قبل أن نتأكد من تصميم كلا الهاتفين، ولكن يبدو أن شركة جوجل قررت تبني لغة تصميم واحدة في جميع هواتفها الذكية لخفض التكاليف من أجل إطلاق هواتفها الذكية في السوق بأسعار أرخص، وهذا بالفعل ما لمحت إليه شركة جوجل عندما أعلنت عن الهاتف Google Pixel 4a في وقت سابق من هذا الشهر.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد ذكرت التقارير السابقة أن الهاتف Google Pixel 4a 5G سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وبطارية بسعة 3800mAh، فضلا عن كاميرتين في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل. وفيما يخص الذاكرة التخزينية الداخلية، فمن المرجح أن تبلغ سعتها 128GB في كلا الهاتفين.