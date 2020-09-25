تشكيلة Galaxy S20 Series تبدأ بتلقي تحديث جديد يُركز على تحسين أداء الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسوج بإصدار تحديث آخر لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series في أوروبا. هذا التحسين يُركز على تحسين أداء الكاميرا ويعمل أيضًا على ترقيع مجموعة من الثغرات الأمنية في نظام التشغيل والتطبيقات. هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم G98xxXXU4BTIB ويبلغ حجمه نحو 350 ميغابايت تقريبًا.

في الوقت الراهن، هذا التحديث متوفر في أوروبا فقط حيث تفيد التقارير الواردة من ألمانيا أنه متاح بالفعل للأعضاء الثلاثة الرئيسيين في تشكيلة Galaxy S20 Series. والآن، يبقى أن نرى ما هي التحسينات التي يجلبها هذا التحديث للكاميرا ولكن وفقًا لبعض التقارير، فإن هذا التحديث يعمل على تصحيح الأخطاء في أوضاع الكاميرا الجديدة المُقدمة مع تحديث Samsung One UI 2.5.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.