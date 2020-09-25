شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لإطلاق دفعة جديدة من روادها إلى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز تدريب رواد الفضاء الروسي، بافل فلاسوف، أن طاقما مكونا من 3 رواد فضاء روس من المحتمل أن يذهب في مهمة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية ربيع العام القادم، وفي مقابلة حول الموضوغ قال فلاسوف: "رائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، ستنطلق في مهمة نحو المحطة في أكتوبر القادم على متن مركبة Soyuz MS-17 الروسية".

وأضاف :"بعد انتهاء مهمتها من المفترض أن يذهب مكانها رائد الفضاء الأمريكي Mark Vande Hei، على متن مركبة Soyuz الروسية أيضا، لكن موضوع ذهابه غير مؤكد بعد، ومن المحتمل أن يحل محله رائد فضاء روسي في الرحلة التي ستطلق نحو المحطة ربيع 2021".

واستكمل "بما أن مركبة Soyuz قد تطلق إلى المحطة دون رواد أجانب فيمكننا إرسال 3 رواد روس على متنها، خصوصا أننا نخطط لإرسال وحدة ناؤوكا المتعددة المهام لتنضم إلى وحدات المحطة أيضا، ما سيزيد فرص القيام بالتجارب العلمية".

Advertisements

وفي مايو الفائت كانت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت إلى أن المؤسسة وقعت عقدا مع وكالة ناسا لإرسال رائد فضاء أمريكي على متن مركبة روسية من نوع Soyuz MS إلى المحطة الفضائية الدولية خريف العام الجاري، وذكرت مصادر في الولايات المتحدة أن ناسا ستدفع أكثر من 90 مليون دولار مقابل هذه الخدمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة Soyuz MS-17 الروسية من المفترض أن تطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 14 أكتوير القادم، على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a، وسيتكون طاقمها الأساسي من رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز.