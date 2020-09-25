شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطالب بإصدار أمر قضائى ضد حظر تحميل التطبيق فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب تيك توك إصدار أمر قضائي ضد حظر وشيك لتطبيقه في الولايات المتحدة، ويدعي التطبيق التابع لشركة بايت دانس الصينية أن الأمر التنفيذي لإدارة ترامب ينتهك حقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، حيث يطلب التطبيق من قاضٍ في مقاطعة كولومبيا حظر قاعدة تتطلب من آبل وجوجل إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات بحلول 27 سبتمبر.

حيث أصدر قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو يوم السبت الماضى أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع أمرًا مشابهًا من وزارة التجارة من أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد على تطبيق WeChat التابع لشركة Tencent Holdings.

وقد أعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوف جدية من أن البيانات الشخصية لما يصل إلى 100 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق يتم نقلها إلى حكومة الحزب الشيوعي الصيني، فيما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية السبت الماضى عن تأخير لمدة أسبوع واحد في أمر TikTok، مستشهدة "بالتطورات الإيجابية الأخيرة" في المحادثات حول مصير عملياتها في الولايات المتحدة.

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وقال تيك توك إن القيود "لم تكن مدفوعة بمخاوف حقيقية تتعلق بالأمن القومي، بل اعتبارات سياسية تتعلق بالانتخابات العامة المقبلة، وقال TikTok إنه إذا لم يتم حظر الأمر "سيتم استبعاد مئات الملايين من الأمريكيين الذين لم يقوموا بعد بتنزيل TikTok من هذا المجتمع الكبير والمتنوع عبر الإنترنت - قبل ستة أسابيع من الانتخابات الوطنية."

وقالت شركة ByteDance، مالكة TikTok الصينية، يوم الاثنين الماضى إنها ستمتلك 80٪ من TikTok Global، وهي شركة أمريكية تم إنشاؤها حديثًا وستمتلك معظم عمليات التطبيق في جميع أنحاء العالم، وأضافت ByteDance أن TikTok Global ستصبح شركة تابعة لها.

فيما اتفقت Oracle Corp وWalmart Inc على شراء حصص في TikTok Global بنسبة 12.5٪ و7.5٪ على التوالي، وقد قالت Oracle إن ملكية ByteDance لـ TikTok ستوزع على مستثمري ByteDance، وأن الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها لن يكون لها أي حصة في TikTok Global.