الهاتف Galaxy F41 قادم في اليوم 8 أكتوبر، وإليكم تصميمه وبعض مواصفاته

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالتشويق لتشكيلة Galaxy F Series الجديدة في الأسبوع الماضي، واليوم كشف لنا متجر FlipKart الهندي أنه سيتم الكشف عن الهاتف Galaxy F41 في اليوم 8 أكتوبر، وبالضبط في تمام الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق بإعتباره أول هاتف ذكي في التشكيلة.

تكشف لنا صفحة الهاتف على المتجر أن Galaxy F41 سيحصل على تصميم يتماشى مع تصاميم الهواتف الذكية الحديثة للشركة الكورية، فهو الآخر سيضم قطعًا على شكل الحرف U في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وثلاث كاميرات في وحدة مستطيلة تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية يتواجد بجانبها مستشعر بصمات الأصابع.

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وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا متجر FlipKart أن الهاتف Galaxy F41 سيضم شاشة sAMOLED Infinity-U، وثلاث كاميرات في الخلف، فضلاً عن بطارية بسعة 6000mAh. وبغض النظر عن ذلك، فقد علمنا من مصادر أخرى أن الهاتف Galaxy F41 سيضم أيضًا المعالج Exynos 9611، و6GB من الذاكرة العشوائية. عمومًا، ينبغي أن نعرف كل شيء عن هذا الهاتف في اليوم 8 أكتوبر، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.