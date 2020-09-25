الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo V20 SE مع شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Vivo V20 و Vivo V20 Pro بإعتبارهما أول هاتفين ضمن تشكيلة Vivo V20 Series الجديدة. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Vivo الآن بالكشف عن العضو الثالث في هذه التشكيلة والذي يحمل إسم Vivo V20 SE.

ووفقا لشركة Vivo، فالهاتف Vivo V20 SE الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4100mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف Vivo V20 SE الجديد كذلك مع مواصفات أخرى تشمل كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo V20 SE الجديد يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Funtouch OS 11.





الهاتف Vivo V20 Pro سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأبيض والأسود إبتداءً من 30 سبتمبر مقابل ما يُعادل 287 دولار أمريكي.