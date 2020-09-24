شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 200 رمز تعبيرى وخيار للون البشرة فى 2021 منهم قلب مشتعل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت Unicode Consortium، المنظمة المسئولة عن إنشاء الرموز التعبيرية، عن 217 صورة رمزية جديدة لـ Emoji 13.1، والتي تضيف قلبًا مشتعلًا، وزفيرًا لوجه، ووجهًا في السحب، وآخر بعيون حلزونية، ووفقًا لموقع مرجع الرموز التعبيرية Emojipedia، فإن الرموز التعبيرية للعيون الحلزونية تحل محل الرموز الموجودة والتي تعرض عيونًا لولبية على بعض المنصات، وX عيون على الآخرين.



قلب مشتعل



قلب مكسور يتعافى

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قالت المجموعة: "اتحاد Unicode هو منظمة تطوعية وكنا سنصبح بدون رموز تعبيرية جديدة تمامًا في عام 2021 لولا تفاني العديد من المتطوعين الذين جعلوا ذلك ممكنًا".

تمثل الرموز التعبيرية وجه يخرج زفيرا تعبيرا عن الحاجة إلى الراحة، أو الإرهاق، ويقول Emojipedia إن الرموز التعبيرية الجديدة منها "Mending Heart" هي عبارة عن القلب المكسور الذى يتعافى، وتشير إلى الشفاء أو للتعبير عن التعاطف مع شخص يمر بوقت عصيب.



وجه تعبيرى مرتبك

أما الوجه في أيقونة السحاب، فهو "غامض" ويمثل ارتباكًا، ويُقصد بالرموز التعبيرية `` Heart on Fire '' التي توضح قلب مشتعل، الإشارة إلى الرغبة أو الشهوة، وتم تأجيل إصدار Emoji 14 المخطط له بسبب الإغلاق الوبائي ، ولن يتم تضمينه في iOS حتى عام 2022.